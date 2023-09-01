TESTS. Vai vari izskaidrot šos vārdus no laikapstākļu vārdnīcas? Ja vari iegūt 80%, pats Toms Bricis ar tevi lepotos 0
Latviešu valodā netrūkst vārdu, kas apraksta dažādus dabas brīnumus – no šķīdoņa līdz sniegvilksnim, no sprēgoņa līdz orkānam. Bet vai tu zini, ko tie patiesībā nozīmē?
Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Kokteilis
“Šīs sāpes nevar izstāstīt, ne reizi vien esmu mēģinājis izdarīt ļaunāko!” Atis Ieviņš par sievas neuzticību 56
Sievietes atzīstas – 10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot
Izpildi šo testu un pārbaudi savas zināšanas par laikapstākļiem!
Sniega pārvietošanās tieši pa sniega segas virsu vēja iedarbībā (laikā, kad nesnieg)
1 no 10