Kā pareizi noformēt mantojuma līgumu?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

“Ar ko sākt un kā pareizi sastādīt mantojuma līgumu ar tuvu radinieku? Kādi dokumenti jāsastāda, ja tuvs radinieks grib, lai viņu aprūpē?” – jautā Vita Š.

Mantojuma līgums ir pēdējās gribas rīkojums, ko savstarpēji noslēdz nākotnes mantinieks ar nākotnes mantojuma atstājēju, divpusēji vienojoties par atstājamās mantas sastāvu, mantojuma saņemšanas nosacījumiem un citiem apstākļiem. Ja nav nolīgts pretējais, tad mantojuma līgums saista abus līgumslēdzējus, un nevienam no viņiem nav tiesību no līguma vienpusēji atkāpties.

Noformēšanu labāk uzticēt zvērinātam notāram

“Civillikums nosaka, ka mantojuma līgums ir notariāli jāapliecina, līdz ar to pēc minēto jautājumu izrunāšanas starp nākotnes mantinieku un nākotnes mantojuma atstājēju par mantojuma līguma saturu, tajā iekļaujamajiem noteikumiem visērtāk konsultēties ar to zvērinātu notāru, kuram uzticēsiet mantojuma līguma noformēšanu. Zvērināts notārs izvērtēs, kas no panāktās vienošanās iekļaujams mantojuma līgumā un kas, iespējams, jākoriģē, lai gūtu plānoto rezultātu,” paskaidro zvērināta notāre Dace Elksne.

Mantojuma līgums pēc tā noslēgšanas, tāpat kā publiski testamenti, tiek reģistrēts Publisko testamentu reģistrā, tādējādi garantējot, ka tas, mantojumam atklājoties, noteikti būs atrodams un būs nododams izpildei.

Ja ar mantojuma līgumu mantiniekam plānots nodot nekustamo īpašumu, lai nodrošinātu nākotnes mantinieka interešu drošību, nekustamajam īpašumam atvērtajā zemesgrāmatas nodalījumā izdarāms ieraksts par noslēgto mantojuma līgumu.

Ja vēlas aprūpi – slēdzams uztura līgums

“Kas attiecas uz jautājumu par radinieka vēlmi, ka kāds viņu aprūpē, persona, kurai nepieciešama aprūpe (uztura ņēmējs), un persona, kas gatava sniegt aprūpi (uztura devējs), savā starpā slēdz uztura līgumu. Uztura līgumā tiek norādīta vai nu naudas summa, ko uztura devējs novirza uztura ņēmēja vajadzību nodrošināšanai, vai arī tiek skaidri definēti pakalpojumi, ko uztura devējs vai nu personīgi vai ar trešās personas palīdzību nodrošina uztura ņēmējam, piemēram, norunātajos termiņos sagādā pārtikas produktus, gādā par uztura devēja nogādāšanu pie medicīnas personāla, uztur kārtībā uztura devēja mājokli un tamlīdzīgi,” stāsta zvērināta notāre.

Par uztura sniegšanu uztura ņēmējam ir tiesības pretī saņemt atalgojumu, kas var būt gan kustama, gan nekustama manta.

Ja par sniegtajiem pakalpojumiem uztura ņēmējs nodod nekustamo īpašumu uztura devējam, tad pirmajam par labu nekustamajam īpašumam atvērtajā zemesgrāmatas nodalījumā tiek nostiprināta ķīlas tiesība saņemamā uztura apmērā, kā arī var tikt nostiprināta aizlieguma atzīme un dzīvokļa (lietojuma) tiesība.