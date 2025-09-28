“Maskava vēlas turpināt nogalināt…” Zelenskis pēc Krievijas masveida uzbrukuma sola neapstāties 0
Pagājušajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar aptuveni 500 uzbrukuma droniem un vairāk nekā 40 raķetēm, tostarp “Kinžal” raķetēm. Par to savā Telegram kanālā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis.
“Krievijas masveida uzbrukums Ukrainai ilga vairāk nekā 12 stundas. Brutāli triecieni, apzināts un mērķtiecīgs terors pret parastām pilsētām – gandrīz 500 uzbrukuma droni un vairāk nekā 40 raķetes, tostarp “Kinžal” raķetes. Šorīt Krievijas-Irānas “Šahedi” atkal bija mūsu debesīs. Ienaidnieka uzbrukuma galvenie apgabali bija Kijiva un apkārtējais reģions, Zaporižja, kā arī Hmeļņickas, Sumu un Odesas apgabali,” rakstīja prezidents.
Viņš norādīja, ka pašlaik zināms, ka ievainoti ir vismaz 40 cilvēki, tostarp bērni. Kijivā gājuši bojā četri cilvēki, tostarp 12 gadus veca meitene. Galvaspilsētā bojāta Kardioloģijas institūta ēka.
“Šis uzbrukums notika ANO Ģenerālās asamblejas nedēļas beigās, un tieši tā Krievija pauž savu patieso nostāju. Maskava vēlas turpināt karot un nogalināt, un tā ir pelnījusi tikai visstingrāko spiedienu no pasaules. Kremlim izdevīgi turpināt šo karu un teroru, kamēr vien tam ir ieņēmumi no enerģētikas un darbojas ēnu flote. Mēs turpināsim veikt prettriecienus, lai atņemtu Krievijai šīs iespējas pelnīt un piespiestu to pievērsties diplomātijai. Ikvienam, kurš vēlas mieru, ir jāatbalsta prezidenta Trampa centieni un jāaptur viss Krievijas imports,” atzīmēja valsts vadītājs.
Pēc viņa teiktā, laiks izšķirošiem soļiem ir sen pienācis, un Ukraina cer uz stingru ASV, Eiropas, G7 un G20 reakciju.