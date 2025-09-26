Zelenskis ir pārliecināts, ka Ukrainā iebrukuši Ungārijas izlūkdroni 1
Ukrainas gaisa telpā pie Ungārijas robežas manīti izlūkdroni, pēc sanāksmes ar armijas pārstāvjiem platformā “Telegram” piektdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
“Ukrainas karavīri mūsu gaisa telpā fiksējuši izlūkdronus, un tie, iespējams, ir Ungārijas droni. Provizoriski tie varēja veikt rūpnieciskā potenciāla izlūkošanu Ukrainas pierobežas teritorijā,” norādīja Zelenskis.
“Liku pārbaudīt visus pieejamos datus un nekavējoties ziņot par katru fiksēto faktu,” piebilda Ukrainas prezidents.
Kā vēsta ārzemju mediji, kopš militārās operācijas sākuma Ukrainas spēki ir atguvuši 168,8 kvadrātkilometrus teritorijas, kā arī attīrījuši no pretinieka diversiju grupām vēl 187,7 kvadrātkilometrus. Krievijas okupācijas armija šajā laika periodā zaudējusi gandrīz 3000 karavīru. Zelenskis uzsvēra, ka šīs operācijas veicina arī “apmaiņas fonda” paplašināšanu, kas ir ļoti nepieciešams turpmākām ieslodzīto apmaiņām. Viņš izteica pateicību visām vienībām, kas piedalījās operācijā.
Situācija citās frontes daļās
Tika apspriesta arī situācija Kupjanskā un blakus esošajā Harkivas un Doņeckas apgabalā. Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks ziņoja par Krievijas Su-34 lidmašīnas notriekšanu Zaporožjas apgabalā, kas iepriekš tika izmantota, lai veiktu gaisa bombardēšanas uzbrukumus Ukrainas pilsētām.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Kijeva turpina sadarboties ar saviem partneriem, lai vēl vairāk stiprinātu savu pretgaisa aizsardzības sistēmu. Pēc Ņujorkā notikušajām sanāksmēm un panāktajām vienošanām Aizsardzības ministrijai un diplomātiem ir sniegti attiecīgi norādījumi.