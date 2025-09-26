Volodimirs Zelenskis
Volodimirs Zelenskis
Foto. Scanpix/Attila KISBENEDEK / AFP

Zelenskis ir pārliecināts, ka Ukrainā iebrukuši Ungārijas izlūkdroni 1

LETA, LA.lv
21:32, 26. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas gaisa telpā pie Ungārijas robežas manīti izlūkdroni, pēc sanāksmes ar armijas pārstāvjiem platformā “Telegram” piektdien pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
FOTO. Grezni! Izsolē par 346 tūkstošu sākuma cenu nonācis bijušais Maijas Rozītes un Kaspara Krištopana dzīvoklis
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 1
Veselam
Ko ēst, lai uzņemtu D vitamīnu bez uztura bagātinātājiem? Speciālisti iesaka piecus visefektīvākos produktus
Lasīt citas ziņas

“Ukrainas karavīri mūsu gaisa telpā fiksējuši izlūkdronus, un tie, iespējams, ir Ungārijas droni. Provizoriski tie varēja veikt rūpnieciskā potenciāla izlūkošanu Ukrainas pierobežas teritorijā,” norādīja Zelenskis.

“Liku pārbaudīt visus pieejamos datus un nekavējoties ziņot par katru fiksēto faktu,” piebilda Ukrainas prezidents.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Būsim reāli… Rīgā nav nelegālo imigrantu problēmu!” Vai tiešam politiķi mūs biedē priekšvēlēšanu dēļ?
FOTO. Noskaidroti 2025. gada Latvijas un Baltijas mīlētākie zīmoli
“Tas būs slēgta tipa centrs!” Raudā bijusī skola pārtaps par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centru

Kā vēsta ārzemju mediji, kopš militārās operācijas sākuma Ukrainas spēki ir atguvuši 168,8 kvadrātkilometrus teritorijas, kā arī attīrījuši no pretinieka diversiju grupām vēl 187,7 kvadrātkilometrus. Krievijas okupācijas armija šajā laika periodā zaudējusi gandrīz 3000 karavīru. Zelenskis uzsvēra, ka šīs operācijas veicina arī “apmaiņas fonda” paplašināšanu, kas ir ļoti nepieciešams turpmākām ieslodzīto apmaiņām. Viņš izteica pateicību visām vienībām, kas piedalījās operācijā.

Situācija citās frontes daļās

Tika apspriesta arī situācija Kupjanskā un blakus esošajā Harkivas un Doņeckas apgabalā. Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks ziņoja par Krievijas Su-34 lidmašīnas notriekšanu Zaporožjas apgabalā, kas iepriekš tika izmantota, lai veiktu gaisa bombardēšanas uzbrukumus Ukrainas pilsētām.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Kijeva turpina sadarboties ar saviem partneriem, lai vēl vairāk stiprinātu savu pretgaisa aizsardzības sistēmu. Pēc Ņujorkā notikušajām sanāksmēm un panāktajām vienošanām Aizsardzības ministrijai un diplomātiem ir sniegti attiecīgi norādījumi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zelelenskis Trampam lūdz “Tomahawk” raķetes un sola likt Putinam sēsties pie sarunu galda
TV24
“Viņš izliekas, ka nerunā angliski, bet runā!” Trampa īpašais sūtnis atklāj bīstamas detaļas par Putinu
“Evakuācija nebūs iespējama,” Polijas Ārlietu ministrija aicināja poļus pamest Baltkrieviju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.