“Vai Rīga neplāno taisīt lielus un grandiozus Rīgas svētkus? Tie mazie apkaimju svētki galīgi taču nepiesaista iedzīvotājus no citām pilsētām. Draugi agrāk katru gadu no Jūrmalas brauca, vairs to nedara,” raksta kāds TV24 raidījuma “Uz līnijas” skatītājs. Uz viņa jautājumu atbild Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks.

“Koncepts par to, ka svētki notiek apkaimēs, ir ļoti labs un turpināms. Bet Rīgā ir nepieciešama centrālā vietā, kur svinēt pasākumus. Kādreiz tas tika darīts Krastmalā. Mēs vēlamies šo atgriezt atpakaļ. Es saprotu, ka iepriekšējā Rīgas domes vadība ļoti atteicās no šīs idejas, ka tur svētkus nevajag svinēt un tamlīdzīgi, bet, kad sanāca jaunā koalīcija, tas bija viens no pirmajiem jautājumiem – atjaunot svētkus Krastmalā,” stāsta Ratnieks.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks atklāj, ka tiek izskatīts variants par Līgo svētku svinēšanu jaunatvērtajā Uzvaras parkā:

“Kāpēc mums Jāņus svinēt kaut kur uz asfalta? Tur gan mēs 11. novembra krastmalas ideju neredzam, bet ir pavīdējusi ideja, ka tur taču ļoti skaisti varētu svinēt Jāņus. Abās pusēs ir zaļās zonas, abās pusēs ir patīkami. Ja vēlies kādu cietāku segumu uz kā padejot, tad tur ir Bāriņu ielas asfalts.”

Ratnieks pieļauj, ka, iespējams, jau šogad Uzvaras parkā varēs svinēt Līgo svētkus.

