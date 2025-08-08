Tramps par Krieviju runā daudz, bet panākumu nav – Kudors analizē situāciju 0
Par Krievijas taktiku un tās ietekmi uz ASV iekšpolitiku un Donalda Trampa pozīciju TV24 raidījumā “Ziņu Top” komentāru sniedza politologs, Latvijas Universitātes pasniedzējs un ārpolitikas eksperts Andis Kudors.
“Putins ietur pauzi, kā reiz esam smējušies, ka Kerčs bija hokejists, kurš arī ieturēja pauzi, pieturot ripu. Putins to dara regulāri, bieži – viņš nogaida. Angela Merkela komunicēja līdzīgi. Tas ir tāds stils – viņš nogaida un neiet pa priekšu,” norāda Kudors.
Vienlaikus tas ir izaicinājums Trampam. Tas ir no sērijas – “mums ir vienalga!” Pirms tam citi Krievijas politiķi speciāli teica: “Mums ir vienalga!” Viņi lietoja asprātīgus vārdus – mūsu noskaņojums nemainīsies, viņš skaidro.
“Viņi pašlaik to īsteno, bet nav tā, ka viņi nerunā. Svitkovs dodas uz Krieviju – man tas nepatīk, jo atkal ir slepenā komunikācija. Ar Krieviju nevar tā. Ar Krieviju vajag visu publiski komunicēt, jo viņi māk visu “zem galda” sarunāt un kaut ko piedāvāt,” uzsver Kudors.
Amerikā daudzi ir noskaņoti pret Krieviju, tātad objektīvi redz Ukrainu. “Es redzu Fox News, kas ir republikāņu atbalstītāji – tiklīdz Tramps sāk kritiskāk runāt par Krieviju, viņi sāk runāt droši to, ko sen ir domājuši,” viņš norāda.
“Tas rāda, ka kopējā bāze ir gan mums, gan Ukrainai labvēlīga,” secina Kudors.
Runa par “piķi” ir ļoti atbilstoša Trampa komunikācijai, un ne tikai, tas ir tāds ASV politiķu komunikācijas veids. Viņi parasti, kad runā par nācijas ieguvumiem, saka: “Lūk, būs jaunas darba vietas,” “lūk, mēs iegūstam, nevis zaudējam,” skaidro politologs.
Trampam ir izdevies Irānā izdarīt varbūt ne visu ko Izraēla cerēja, bet viņam ir izdevies nodemonstrēt spēku pozīciju. Ja Tramps nebūtu spēris izšķirošu soli Irānā ar militāru iebrukumu, viņu pasaulē klausītos radikāli mazāk. Viņš paspēja parādīt, ka ir jārēķinās ar ASV kā militāro lielvaru, uzsver Kudors.
“Tramps ir pieņēmis likumu “Big Beautiful Bill”. Viņš ir daudz ko paspējis izdarīt, ko gribējis. Tagad ir tā – kas ir ar Krieviju? Šī ir reāla lieta, kur viņš ir daudz runājis, bet panākumi nav bijuši,” noslēdz eksperts.