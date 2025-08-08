Svarīga informācija DZIESMA DEJO.DEJA SKAN dejas eposa “Düna” apmeklētājiem 0
Papildus sabiedriskā transporta reisi un drošības pasākumi. Nedēļas nogalē 8. un 9.augustā Mežaparka Lielajā estrādē notiks dejas eposs DÜNA, ko apmeklēs vairāki tūkstošiem apmeklētāji, tādēļ pasākuma organizatori vērš ikviena uzmanību uz praktisko informāciju, kas pasākumu padarīs patīkamu un drošu ikvienam.
Skatītāju ieeja koncerta teritorijā tiks atvērta no plkst. 20.00 un notiks pa 2., 3., 4., un 5. vārtiem. Organizatori aicina izmantot visus ieejai paredzētos vārtus. Koncertuvedumu sākums – plkst. 21.30, paredzamais koncerta beigu laiks 24.00.
Pēc organizatoru pasūtījuma tiks nodrošināti papildus reisi 11. tramvaja maršrutam – “Stacijas laukums – “Mežaparks”, pēc koncerta. Nokļūšanu uz pasākumu aicinām plānot savlaicīgi, jo tuvojoties koncerta sākumam, transports varētu kļūt pilnāks nekā ierasts un arī ņemot vērā arī nepieciešamību veikt kājām ejamu attālumu līdz Mežaparka Lielajai estrādei. Arī šajos papildus reisu braucienos jāveic brauciena reģistrācija kā ierasts.
Ienākot koncerta teritorijā notiks personīgo mantu apskate, kas tiks veikta, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību. Teritorijā būs aizliegts ienest ēdienus un dzērienus, visu veidu ieročus, bīstamus priekšmetus, lietussargus, profesionālo foto un video tehniku, statīvus, lielgabarīta lietas un lielformāta somas.
Tāpat teritorijā nevarēs ienest saliekamos krēslus, velosipēdus, skrejriteņus, mikromobilitātes iekārtas, dzīvniekus. Teritorijā pēc papildus pārbaudes drīkstēs ienest somas līdz 5l tilpumam, bērnu ratus, moto un velo ķiveres, tukšas daudzkārt uzpildāmās pudeles (izņemot stikla).
Pasākumā netiks nodrošināta mantu glabātuve, kā arī nedarbosies atrasto mantu birojs, tāpēc lūdzam rūpīgi uzraudzīt savas personīgās mantas. Pasākumā netiks ielaistas iereibušas personas.
Koncertuzveduma biļetes varēs iegādāties arī pasākuma vietā. Bērniem līdz 7 gadu vecumam(ieskaitot) – ieeja bez maksas, ja neaizņem atsevišķu sēdvietu.
Jāatceras, ka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem bērns, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, nakts laikā (no pulksten 22:00 līdz 6:00) nedrīkst atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam (ieskaitot) ieeja koncertā vecāku pavadībā bez maksas.
Skatītāji, kuri uz “Dziesma dejo.Deja skan” izrādēm ieradīsies ar velosipēdiem, aicināti izmantot Mežaparka teritorijā izbūvētās velo novietnes. Mežaparka estrādes teritorijā pasākuma rīkotāji īpašas velo novietnes neorganizēs. Koncerta apmeklētājiem jāņem vērā, ka personīgo automašīnu novietošana Mežaparkā un tā tuvumā būs apgrūtināta. Nokļūšanai uz “Dziesma dejo.Deja” skan aicinām izmantot sabiedrisko transportu.
Apmeklētāju ērtībām pasākumā būs vairāki tirdzniecības punkti, kur varēs iegādāties veldzējošu produkciju un daudz ko citu. Norēķināties varēs gan ar maksājumu kartēm, gan skaidrā naudā.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotogrāfēts, izmantotais materiāls var tikt izmantoti pasākuma atspoguļošanai un popularizēšanai.