Putins un Tramps vienojas tikties – vai Zelenskis pievienosies? 3
ASV prezidents Donalds Tramps un Krievijas prezidents Vladimirs Putins tuvākajās dienās varētu tikties klātienē, lai apspriestu iespējamo mieru Ukrainā, ceturtdien pavēstīja Kremļa ārpolitikas padomnieks Jurijs Ušakovs, informē bbc.com.
Tikmēr Tramps preses konferencē Baltajā namā norādīja, ka pastāv ļoti lielas iespējas, ka tuvākajā laikā varētu notikt tikšanās trijatā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un Vladimiru Putinu.
Zelenskis paudis atbalstu tikšanās idejai, norādot, ka tiek izskatīti dažādi formāti – gan divpusējas, gan trīspusējas sarunas. Viņš uzsvēra, ka Eiropas līderiem jāpiedalās jebkādās miera iniciatīvās.
Tikmēr Kremlis publiski neizsakās par iespējamu tikšanos trijatā, taču Ušakovs atzina, ka jau ir panākta vienošanās par Trampa un Putina tikšanās vietu, un drīzumā gaidāma plašāka informācija.
Tramps iepriekš paziņojis, ka piektdien beigsies termiņš Krievijai vienoties par pamieru. Pretējā gadījumā Maskavai draud plašākas sankcijas. Līdz šim ASV prezidents vairākkārt paudis cerību uz mieru, bet atzinis, ka Putins viņu vairākkārt pievīlis.
Lai arī tiek apspriests miers, Maskavas nosacījumi joprojām ir nepieņemami ne tikai Kijevai, bet arī Rietumu sabiedrotajiem. Kremļa pieprasījumi ietver:
Neskatoties uz miera sarunu iespējām, Krievija turpina plaša mēroga gaisa uzbrukumus Ukrainai. Cerības uz izšķirošu progresu līdz piektdienai tiek vērtētas piesardzīgi.
Vienlaikus ASV apstiprinājusi papildu 200 miljonu dolāru militāro palīdzību Ukrainai, tostarp arī atbalstu dronu ražošanai.
Lai gan Tramps iepriekš solīja izbeigt karu vienas dienas laikā pēc stāšanās amatā, realitātē viņa retorika kļuvusi skarbāka. Jautājums paliek atklāts – vai tikšanās ar Putinu patiešām notiks, un vai tā būs reāla iespēja panākt ilgtermiņa mieru?