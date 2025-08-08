#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Attēlam ilustratīva nozīme
Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: LETA

14:53, 7. augusts 2025
Programmētājs un tehnoloģiju entuziasts Elviss Strazdiņš savos sociālajos tīklos publicējis pārdomas par piedzīvoto, apmeklējot veikalu “Euronics”. Viņš bija izbrīnīts, ka darbinieks neuzrunāja viņu latviešu valodā.

Viņš norāda, ka pirmais, ko izdzirdējis ieejot veikalā – svešvalodu. Precīzāk – krievu valodu.

Kādreiz, kad viņš pats piestrādājis par slepeno klientu veikalos, par šādu rīcību tika piešķirta nulle, un darbinieks varēja palikt pat bez darba.

Lūk, kādus viedokļus pauž citi “X” lietotāji!

Kādam uzruna svešvalodā ir signāls par mainījušos realitāti darba tirgū, citam – skaidrs piemērs, ka valodas prasmes un cieņa pret klientu nav tikai formalitāte, bet būtiska profesionālās ētikas daļa. Kādas ir tavas domas šajā jautājumā?

