Nepatīkams pārsteigums – pircējs šokēts par sagaidīšanas uzrunu svešvalodā kādā populārā veikalā
Programmētājs un tehnoloģiju entuziasts Elviss Strazdiņš savos sociālajos tīklos publicējis pārdomas par piedzīvoto, apmeklējot veikalu “Euronics”. Viņš bija izbrīnīts, ka darbinieks neuzrunāja viņu latviešu valodā.
Viņš norāda, ka pirmais, ko izdzirdējis ieejot veikalā – svešvalodu. Precīzāk – krievu valodu.
Kādreiz, kad viņš pats piestrādājis par slepeno klientu veikalos, par šādu rīcību tika piešķirta nulle, un darbinieks varēja palikt pat bez darba.
Ieeju Euronics.
“Magu kakta pamoč?”.
Pirms 20 gadiem strādāju par slepeno pircēju. Mani sūtīja uz daudz dažādām veikalu ķēdēm. Ja pārdevējs uzsāka sarunu svešvalodā (reti), viņš dabūja nulli un varēja palikt bez darba.
Kas pa šo laiku ir noticis? Slepenie pircēji atcelti? 😢
Varbūt nebūsi pamanījis, bet nav jau to latviešu. Ne pārdevēju, ne pircēju pusē.
Izskatās, ka Rīgā ir problēmas ar darbiniekiem apkalpošanas sfērā-pārdevēji, taksisti…Viens ir tas, ka sabraukušo daudz (acīmredzot jā arī no Ukrainas),bet arī tas ka latvieši paši izvēlas šos darbus neņemt…Nedzīvoju Latvijā, tāpēc ievēroju. Acīmredzot ir izvēle…
Euronics SpiceHome ar valodu viss OK, bet attieksme 🤯!! – likās, ka ar savu jautājumu esmu iztraucējusi depresijas nomāktus, gandrīz letarģiskā miegā iemigušus darbinieku. Veikals skaists, bet pēc 2x ar 2iem dažādiem konsultantiem sajūta,ka "viss ir slikti" tur darbinieku devīze
Iespējams neuzminēja tavu dzimto valodu. Esmu saticis veikalos tādus pārdevējus, kuri runā bez akcenta vairākās valodās, un nekad neko necenšās iesmērēt. Tādi paliek atmiņā uz ļoti ilgu laiku. Visu cieņu viņiem !!
Kādam uzruna svešvalodā ir signāls par mainījušos realitāti darba tirgū, citam – skaidrs piemērs, ka valodas prasmes un cieņa pret klientu nav tikai formalitāte, bet būtiska profesionālās ētikas daļa. Kādas ir tavas domas šajā jautājumā?