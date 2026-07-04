Mēli var norīt! Ātra mazsālīto gurķīšu recepte 0
Mazsālītie gurķīši ir kraukšķīga un latviešu iecienīta uzkoda, kas smaržo pēc vasaras.
vaigi gurķi, dilles, ķiploki un sāls kopā rada klasisku garšu, kas atgādina bērnību un brīvdienas laukos pie vecmāmiņas. Šī recepte ir vienkārša, ātri pagatavojama un īpaši piemērota brīžiem, kad gribas ko svaigu, sāļi pikantu un gardu.
Tev vajadzēs:
gurķus
dilles
ķiplokus
maisiņu
sāli
cukuru
Recepte:
Gurķiem nogriež galiņus.
Pārgriež gurķus gareniski 4 daļās.
Gurķus ieliek maisiņā.
Sagriež dilles.
Liek klāt dilles gurķiem.
Sagriež ķiplokdaiviņas, pievieno gurķiem.
Pievieno sāli un cukuru.
Ieliek ledusskapī uz 30 minūtēm un gatavs! Ēdam gardu muti!
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