“Mēs beidzot sākam uztvert Ķīnas spiegošanas draudus nopietni.” Lielbritānija spērusi izšķirošu soli 5
Lielbritānijas Aizsardzības ministrija spiegošanas draudu dēļ ir aizliegusi militārajam personālam apspriest sensitīvu informāciju Ķīnā ražotos transportlīdzekļos, informē ārzemju mediji.
Šādi brīdinājumi ir parādījušies simtiem Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas transportlīdzekļu paneļos, ko izmanto bāzēs, lai pārvadātu karaspēku, ekipējumu un veiktu dažādus citus nozīmīgus uzdevumus.
Aizliegums izriet no bažām, ka Ķīna varētu noklausīties sarunas, kuras norisinās attiecīgajos transportlīdzekļos. Tāpat pastāv risks, ka var tikt apkopoti dažādi dati no elektriskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar Ķīnas programmatūru, GPS un elektromotoriem.
2023. gadā valdības automašīnā, ko izmantoja toreizējais premjerministrs Riši Sunaks, tika atklāta Ķīnā ražota novērošanas ierīce, radot nopietnas bažas par valsts drošību.
Konservatīvās partijas aizsardzības pārstāvis uzsvēra: “Neapdomīgi izteikumi un neuzmanīga ierīču pieslēgšana var maksāt dzīvības. Mēs beidzot sākam uztvert Ķīnas spiegošanas draudus nopietni.”
Drošības politika attiecas uz visiem Aizsardzības ministrijas nomātajiem transportlīdzekļiem, ne tikai uz elektrotransportlīdzekļiem.