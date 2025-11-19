FOTO: LA.LV kolāža

“Mēs beidzot sākam uztvert Ķīnas spiegošanas draudus nopietni.” Lielbritānija spērusi izšķirošu soli 5

18:39, 19. novembris 2025
Lielbritānijas Aizsardzības ministrija spiegošanas draudu dēļ ir aizliegusi militārajam personālam apspriest sensitīvu informāciju Ķīnā ražotos transportlīdzekļos, informē ārzemju mediji.

Šādi brīdinājumi ir parādījušies simtiem Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas transportlīdzekļu paneļos, ko izmanto bāzēs, lai pārvadātu karaspēku, ekipējumu un veiktu dažādus citus nozīmīgus uzdevumus.

Aizliegums izriet no bažām, ka Ķīna varētu noklausīties sarunas, kuras norisinās attiecīgajos transportlīdzekļos. Tāpat pastāv risks, ka var tikt apkopoti dažādi dati no elektriskajiem transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar Ķīnas programmatūru, GPS un elektromotoriem.

2023. gadā valdības automašīnā, ko izmantoja toreizējais premjerministrs Riši Sunaks, tika atklāta Ķīnā ražota novērošanas ierīce, radot nopietnas bažas par valsts drošību.

Aizsardzības ministrija jau ir aizliegusi ķīniešu elektrotransportlīdzekļu izmantošanu klasificētās vietās un ieteikusi atvienot ķīniešu ierīces no datoru tīkliem. Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas autoparkā pašlaik ir 745 elektrotransportlīdzekļi un 1414 hibrīdi.

Konservatīvās partijas aizsardzības pārstāvis uzsvēra: “Neapdomīgi izteikumi un neuzmanīga ierīču pieslēgšana var maksāt dzīvības. Mēs beidzot sākam uztvert Ķīnas spiegošanas draudus nopietni.”

Drošības politika attiecas uz visiem Aizsardzības ministrijas nomātajiem transportlīdzekļiem, ne tikai uz elektrotransportlīdzekļiem.

