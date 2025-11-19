“Runa vairs nav par to, vai… bet gan – kad?” Noplūdušas sarunas detaļas no slēgtas konferences Viļņā 0
Krievija varētu būt spējīga pārraut NATO aizsardzības līniju austrumu flangā, brīdina izdevuma BILD žurnālisti, atsaucoties uz iegūto informāciju no slēgtas konferences dalībniekiem, kas tikās Viļņā.
Aiz slēgtām durvīm notika tikšanās starp Eiropas militārajiem līderiem, diplomātiem un aizsardzības nozares pārstāvjiem. Tajā tika analizēts iespējamais Krievijas uzbrukums NATO valstīm.
Viens no augsta ranga militārajiem pārstāvjiem konferences laikā esot izteicies: “Runa vairs nav par to, vai Krievija uzbruks NATO, bet gan — kad tas notiks.”
Viņš arī norādījis, ka Ukrainas pretošanās dod laiku NATO sabiedrotajiem sagatavoties šādam scenārijam.
Eksperti uzsver, ka galvenais drauds no Kremļa puses ir spēja ļoti ātri pārorientēt ekonomiku uz kara apstākļiem, kamēr Rietumu rūpniecība joprojām ir lēna un orientēta uz kvalitāti, nevis apjomu.
Pēc konferences dalībnieku teiktā, Krievijas aizsardzības budžets ir ievērojami efektīvāks, salīdzinot ar Rietumu valstīm.
“Daudzi no pasūtītajiem augsto tehnoloģiju ieročiem Rietumos nonāks tikai pēc tam, kad Krievijas uzbrukums jau, iespējams, būs noticis,” brīdināja kāds no ekspertiem.
Papildu satraukumu izraisījušas bažas par ASV neiesaistīšanos iespējamā Krievijas iebrukuma gadījumā. “Vašingtona mums ļoti skaidri norāda – jūs būsiet atstāti vieni. ASV uzmanība šobrīd ir pievērsta Ķīnai. Krievija ir mūsu – eiropiešu – problēma. Neviens nepalīdzēs,” sacīja kāds Rietumu diplomāts.
Iepriekš par Krievijas sagatavošanos karam ar Eiropu jau brīdināja Polijas bruņoto spēku ģenerālštāba priekšnieks ģenerālis Veslavs Kukula. Viņš norādīja, ka Maskava veido stratēģisku vidi, kas varētu ļaut veikt uzbrukumu, izmantojot kiberuzbrukumus un sabotāžas aktus.
Savukārt Vācijas aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss iepriekš atzina, ka Krievija varētu uzbrukt NATO valstīm vēl pirms 2029. gada. Tomēr viņš uzsvēra, ka NATO ir spējīga sevi aizsargāt.