Lietuva pirms plānotā termiņa atvērs robežu ar Baltkrieviju 0
Saistībā ar to, ka Lietuvā tika reģistrēts kontrabandas balonu no Baltkrievijas skaita pieaugums un vairākkārt tika traucēts Viļņas lidostas darbs, Lietuvas valdība oktobra beigās nolēma līdz 30. novembrim slēgt valsts robežu ar Baltkrieviju, nosakot izņēmumus atsevišķām ceļotāju grupām. Tika pieļauts, ka vēlāk šo termiņu varētu pagarinātm taču Lietuvas valdība trešdien nolēma atvērt robežu ar Baltkrieviju pirms sākotnēji plānotā termiņa.
Tomēr tagad nolemts, ka Šalčininku un Medininku robežkontroles punktu darbība tiks atsākta ceturtdien.
Iekšlietu ministrs Vladislavs Kondratovičs valdības sēdē trešdien teica, ka otrdien Nacionālās drošības komisijas sanāksmē secināts, ka ir mainījušies apstākļi un valdības 29. oktobrī noteiktie ierobežojumi vairs nav nepieciešami iekšējās drošības garantēšanai, tādēļ saprātīgi būtu tos atcelt.
Šalčininku kontrolpunktā robežšķērsošana 30. oktobrī tika pilnībā pārtraukta, bet Medininku kontrolpunktā darbība tika ierobežota, paredzot izņēmumus noteiktām ceļotāju kategorijām, kurām atļauts šķērsot robežu šajā vietā.
Izņēmums tiek attiecināts uz diplomātiem, personām, kas pārvadā Lietuvas diplomātisko pastu, ceļotājiem, kas tranzītā dodas uz Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāvu un no tā, Lietuvas un Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī personām, kam ir Lietuvas uzturēšanās atļaujas un humānās vīzas.
Pēc tam, kad Polija pirmdien atkal atvēra divus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, Lietuvas un Baltkrievijas robežsardzes amatpersonas otrdien rīkoja tehniskas sarunas par Lietuvas kravas automašīnu atgriešanos, kā arī par kontrabandas un migrantu jautājumiem.
Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta komandieris Rustams Ļubajevs sacīja, ka Baltkrievija ir paudusi gatavību sadarboties. Lietuvas amatpersonas mudināja Baltkrievijas kolēģus ierobežot kontrabandu un atbrīvot valstī iestrēgušās Lietuvas kravas automašīnas.
Ar Baltkrievijas varasiestāžu atbalstu turpinās migrantu mēģinājumi nelegāli šķērsot robežu ar Lietuvu.
Novembra sākumā Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko parakstīja dekrētu, kas aizliedz Lietuvā un Polijā reģistrētiem kravas automobiļiem un traktoriem braukt caur Baltkrievijas teritoriju. Ierobežojumi būs spēkā līdz 2027. gada 31. decembrim.
Tas galvenokārt ietekmē transporta uzņēmumus, kas pārvadā preces no Ķīnas uz Eiropas Savienību caur Krieviju un Baltkrieviju. Daudzi no tiem ir reģistrēti Baltijas valstīs un Polijā, bet par šoferiem strādā daudzi Vidusāzijas valstu, Gruzijas un Ukrainas pilsoņi.
Lukašenko dekrēts ir atbilde uz Minskas režīma kārtējo attiecību pasliktināšanos ar Lietuvu un Poliju.