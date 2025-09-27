“Mēs devām signālus dažām valstīm!” Zelenskis paziņo ko iepriekš neizpaustu saistībā ar krievu dronu skaitu Polijā 7
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņojis, ka naktī uz 10.oktobri Polijas virzienā esot lidojuši 92 krievu lidroboti, taču ukraiņi lielāko daļu no tiem notriekuši.
Kā ziņots, Polija iepriekš paziņojusi, ka naktī uz 10.septembri tās gaisa telpā ielauzās 19 Krievijas lidroboti, no kuriem daži tika notriekti.
Zelenskis preses konferencē norādīja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins pārbauda Eiropas spēju atbildēt uz viņa hibrīduzbrukumiem un ka eiropieši pagaidām nespēj aizsargāt savu gaisa telpu no krievu modernajiem lidrobotiem.
Viņš piebilda, ka Ukraina ir gatava dalīties ar pieredzi cīņā ar krievu droniem.
“Mēs devām signālus dažām valstīm… Uz dažām valstīm nosūtījām savus cilvēkus…, bet dažu valstu pārstāvji būs Ukrainā,” turpināja Ukrainas prezidents.
Viņš uzskaitīja arī valstis, kas jau saskārušās ar neidentificētu lidrobotu darbību, norādot, ka Krievija tādā veidā pārbauda šo valstu sabiedrības noskaņojumu.
“Jūs redzat Norvēģiju, Dāniju. Man šķiet, no rīta bija signāli no Zviedrijas. Ir Rumānija, poļi, ir Baltijas valstis. Viņš (Putins) pārbauda, kas eiropiešiem ir. Rezultātā, esmu pārliecināts, viņš pirms ziemas dod signālus, lai valstis, kas ir ļoti tuvas Ukrainai, sajustu, kas notiek ar sabiedrību, kādā mērā tā gatava turpmāk atbalstīt [Ukrainu],” izteicās Zelenskis.