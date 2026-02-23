Mēs gribējām palīdzēt, bet neviens mūs nepasargāja. Studenti stāsta par gadiem ilgu vardarbību kopmītnē ar bēgļiem 0
Nīderlandē studenti gadiem ilgi piedzīvoja seksuālu vardarbību, uzmākšanos un bailes pēc tam, kad viņi tika spiesti dzīvot vienā dzīvojamajā kompleksā ar 125 bēgļiem, lai it kā veicinātu viņu integrāciju sabiedrībā.
Dzīvojamais komplekss “Stek Oost”, kas atrodas Amsterdamā, sabiedrībai tika pasniegts kā moderns un humāns risinājums gan mājokļu trūkumam, gan bēgļu krīzei. Plāns paredzēja, ka 125 studenti un 125 bēgļi dzīvos plecu pie pleca, bet studentiem tika ieteikts draudzēties ar migrantiem, lai palīdzētu viņiem ātrāk iekļauties Nīderlandes sabiedrībā.
Taču realitāte izrādījās pavisam cita
Studenti pētnieciskajam dokumentālajam raidījumam “Zembla” atklāja, ka ikdienā piedzīvojuši seksuālu uzmākšanos, vardarbīgus uzbrukumus, vajāšanu un pat izvarošanas gadījumus. Daži studenti apgalvoja, ka notikusi arī grupveida izvarošana.
Neraugoties uz atkārtotiem ziņojumiem policijai un atbildīgajām iestādēm, studenti apgalvo, ka viņu sūdzības ilgstoši tika ignorētas.
Viens no smagākajiem gadījumiem skar sievieti, kuru sauc Amanda. Viņa pastāstīja, ka kāds sīriešu bēglis viņu izvarojis pēc tam, kad uzaicinājis uz savu istabu noskatīties filmu.
Vīrietis vairākkārt lūdza meiteni atnākt ciemos, līdz sieviete beidzot piekrita. Taču situācija ātri kļuva nekontrolējama – kad Amanda vēlējās aiziet, vīrietis viņu nelaida ārā no istabas un seksuāli izmantoja.
Lai gan Amanda 2019. gadā vērsās policijā, lieta tika slēgta pierādījumu trūkuma dēļ. Tikai pusgadu vēlāk cita sieviete, kas dzīvoja tajā pašā kompleksā, brīdināja mājokļu apsaimniekotājus, ka baidās par savu un citu sieviešu drošību.
Situācija mainījās tikai 2022. gada martā, kad vīrietis tika oficiāli aizturēts. Vēlāk viņš tika notiesāts par divu sieviešu izvarošanu, un 2024. gadā tiesa viņam piesprieda trīs gadu cietumsodu.
Amsterdamas Austrumu rajona vadītāja Karolīna atzina, ka šādos gadījumos iestāžu darbinieki nereti ir bezspēcīgi.
“Cilvēki redz nepieņemamu uzvedību un baidās. Taču juridiski ar to bieži vien nepietiek, lai kādu izliktu no mājām. Mēs atkal un atkal saskaramies ar tiem pašiem šķēršļiem,” viņa sacīja.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.