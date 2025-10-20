Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto: Timurs Subhankulovs

Iestājas augstskolā tikai tāpēc, lai iegūtu uzturēšanās atļauju… Daļa sabiedrības uzskata, ka imigrācija kļuvusi par biznesu 10

LA.LV
15:39, 20. oktobris 2025
Stāsti Izpēte

Diskusijas par imigrāciju Latvijā neapsīkst – sabiedrībā valda arvien lielāks satraukums par to, ka daļa ārzemju studentu statusu izmanto nevis izglītībai, bet kā iespēju iegūt uzturēšanās atļauju, lai strādātu par kurjeriem vai dotos tālāk uz citām Eiropas Valstīm.

Reklāma
Reklāma
atpazīt savu dvēseles radinieku pēc dzimšanas datuma
RAKSTA REDAKTORS
“Es sakožu zobus un maksāju,” 83 gadus vecai pensionārei Rīgā piespiež atteikties no beztermiņa īres līguma
“Bāc! Pedagogam nav tiesību pacelt balsi uz svešu bērnu!” Vecāki pārsteigti par skolotāju rīcību
Lasīt citas ziņas

Ilmārs sociālo mediju platformā “X” raksta: “Priecāties par to, ka pieaug “izglītības pakalpojumu” eksports, DAĻĀ gadījumu ir tas pats, kas šaut sev kājā. Studenta statuss ir vienkārši iespēja strādāt šeit. “Bolt” un “Wolt” izvēlas tāpēc, ka elastīgs grafiks un nav jāzina valodas. Atbildīgās amatpersonas no Latvijas puses par šo ir? :)”

Valdis diskusiju papildina ar savām pārdomām: “Daļa tā dēvētais “augstākās izglītības eksports” ir tikai vājš piesegs uzturēšanās un darba atļauju tirdzniecībai Eiropas Savienībā. Legālās imigrācijas prasību slieksnis Latvijā ir pārāk zems.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Organizācijas brīdina: Rosinātās izmaiņas Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā ir pretrunā cilvēktiesībām, medicīnas ētikai un zinātniskajai loģikai
“Neiet mums viegli…” Politoloģe Ilga Kreituse pārcietusi smagu operāciju
Ģimenes modrība palīdz apturēt traģēdiju… Pēdējā brīdī izdevies novērst masu apšaudi Atlantas lidostā

Juris informāciju ir papētījis sīkāk un zina teikt, ka “Bolt” un “Wolt” migranti kādā “pētījumā” ir stāstījuši, ka brauc uz Latviju tikai tāpēc, ka Latvijā pie vīzas tikt ir vieglāk nekā citās valstīs: “Tas ir mangāna koalīcijas noziegums pret Latviju.”

Dagnis raksta: “Nevis jāaizliedz izglītības eksports, bet jāsakārto sistēma, neviens nemaksā par studijām RTU vai RSU, lai strādātu “Bolt”!”

Ģirts Lapiņš norāda, ka imigrācija ir bizness: “Bez pārsteigumiem – imigranti augstskolas izmanto tikai, lai iegūtu uzturēšanās atļauju Latvijā. Bet brauc šeit, lai strādātu, nevis studētu. Aģentūras, kas, iespējams, strādā sasaistē ar augstskolām, to visu saorganizē par nieka EUR 400-600. Imigrācija kā bizness uz ko pelna.”

Pēteris norāda, ka problēma ir daudz dziļāka: Kļūdies! Migranti uz LV un Eiropu strādāt nebrauc. LV ir tikai sētas durtiņas, pa kurām iešmaukt Eiropas Savienībā, lai varētu nestrādāt, pārtikt no pabalstiem un nodoties bezrūpīgai dzīvei. Latvijā strādā tikai atsevišķi indivīdi, kuriem nav laimējies tikt tālāk un varbūt arī daži studenti.”

LA.LV Aptauja

Vai, jūsuprāt, Latvijā būtu stingrāk jākontrolē ārzemju studenti?

  • Jā, sistēmu noteikti vajag pārskatīt
  • Nē, lai brauc un studē, man viņi netraucē
  • Man par šo nav viedoklis
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Vai Indijas sadarbība ar Krieviju maksās tās studentiem vietu Latvijas augstskolās?
TV24
“Mēs paliekam arvien stingrāki!” PMLP vadītāja par kontroli un ārzemju studentiem
“Tas priecīgi izdancoja no manas ēdiena kastītes” – rīdziniece pēc ēdiena saņemšanas no “Bolt” tagad kādu laiku gatavošot tikai mājās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.