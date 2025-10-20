Iestājas augstskolā tikai tāpēc, lai iegūtu uzturēšanās atļauju… Daļa sabiedrības uzskata, ka imigrācija kļuvusi par biznesu 10
Diskusijas par imigrāciju Latvijā neapsīkst – sabiedrībā valda arvien lielāks satraukums par to, ka daļa ārzemju studentu statusu izmanto nevis izglītībai, bet kā iespēju iegūt uzturēšanās atļauju, lai strādātu par kurjeriem vai dotos tālāk uz citām Eiropas Valstīm.
Ilmārs sociālo mediju platformā “X” raksta: “Priecāties par to, ka pieaug “izglītības pakalpojumu” eksports, DAĻĀ gadījumu ir tas pats, kas šaut sev kājā. Studenta statuss ir vienkārši iespēja strādāt šeit. “Bolt” un “Wolt” izvēlas tāpēc, ka elastīgs grafiks un nav jāzina valodas. Atbildīgās amatpersonas no Latvijas puses par šo ir? :)”
Valdis diskusiju papildina ar savām pārdomām: “Daļa tā dēvētais “augstākās izglītības eksports” ir tikai vājš piesegs uzturēšanās un darba atļauju tirdzniecībai Eiropas Savienībā. Legālās imigrācijas prasību slieksnis Latvijā ir pārāk zems.”
Juris informāciju ir papētījis sīkāk un zina teikt, ka “Bolt” un “Wolt” migranti kādā “pētījumā” ir stāstījuši, ka brauc uz Latviju tikai tāpēc, ka Latvijā pie vīzas tikt ir vieglāk nekā citās valstīs: “Tas ir mangāna koalīcijas noziegums pret Latviju.”
Dagnis raksta: “Nevis jāaizliedz izglītības eksports, bet jāsakārto sistēma, neviens nemaksā par studijām RTU vai RSU, lai strādātu “Bolt”!”
Ģirts Lapiņš norāda, ka imigrācija ir bizness: “Bez pārsteigumiem – imigranti augstskolas izmanto tikai, lai iegūtu uzturēšanās atļauju Latvijā. Bet brauc šeit, lai strādātu, nevis studētu. Aģentūras, kas, iespējams, strādā sasaistē ar augstskolām, to visu saorganizē par nieka EUR 400-600. Imigrācija kā bizness uz ko pelna.”
Pēteris norāda, ka problēma ir daudz dziļāka: Kļūdies! Migranti uz LV un Eiropu strādāt nebrauc. LV ir tikai sētas durtiņas, pa kurām iešmaukt Eiropas Savienībā, lai varētu nestrādāt, pārtikt no pabalstiem un nodoties bezrūpīgai dzīvei. Latvijā strādā tikai atsevišķi indivīdi, kuriem nav laimējies tikt tālāk un varbūt arī daži studenti.”
— Ilmārs Poikāns (@ilmarmors) October 19, 2025
Tas taču tas glaunais "izglītības eksports", ko vienā laidā lunkanām mēlēm daudzina augstskolas un IzM ierēdņi. Esot varen ienesīgs. Mijonus tie "studenti" uz Latviju vedot….
— Ilze (@Jenotsons) October 18, 2025
Nebūt nav taisnība. Biju RTU izlaidumā šogad – aptuveni 1/3 absolventu indieši.
Starp citu viņi studē pa savu, ne valsts naudu. Faktiski viņi ir iemesls kāpēc RTU vēl nav bankrotējusi, jo valsts izglītībai naudu nedod.
— Telekom Fella 🇱🇻🇺🇦 (@FRozners) October 19, 2025
Progresīvo ļerpatu mērķis destabilizēt situāciju valstī, lai pie varas nokļūtu Kremlin lojālu partiju pārstāvji
— 🐦 Zvirbulis (@Zvirbalis) October 19, 2025