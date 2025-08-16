Iekļaujoša darba vide sākas ar pirmo darba interviju 0
Darba intervija ir pirmais un bieži vien izšķirošais solis attiecībās starp darba devēju un potenciālo darbinieku. Tieši šajā brīdī tiek ielikts pamats turpmākajai sadarbībai. Ja intervija notiek nepārdomāti, vadoties pēc stereotipiem vai aizspriedumiem, uzņēmums riskē palaist garām vērtīgu komandas papildinājumu.
Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO veidotais video spilgti parāda šādu situāciju: darba intervija ar kandidāti ratiņkrēslā, sākot no ierašanās brīža līdz brīdim, kad netieši tiek likts saprast – darba piedāvājuma nebūs. Skatīt video.
Jau pirmajās sekundēs redzams, ka uzņēmuma vide nav pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem – nav vietas pie galda, telpa jāpārkārto intervijas laikā. Saruna nevis fokusējas uz kandidātes prasmēm, bet uz pieņēmumiem par to, vai viņa vispār spēs strādāt. Rezultātā – kandidātei netiek dota iespēja parādīt savu pieredzi un kompetenci.
Frāze “Mēs jau gribētu jūs pieņemt darbā, bet tas varētu būt par grūtu. Mums nevienam nav aizspriedumu pret invalīdiem, bet…” ir pazīstama daudziem cilvēkiem ar invaliditāti. Un problēma nav tikai telpu pieejamībā – tā ir arī zināšanu un izpratnes trūkums. Personāla speciālistiem un vadītājiem bieži pietrūkst praktisku zināšanu, kā nodrošināt iekļaujošu atlases procesu: no fiziskās pieejamības līdz komunikācijai bez aizspriedumiem un elastīgiem darba organizācijas risinājumiem.
Aizspriedumi bieži izpaužas kā priekšlaicīgi pieņēmumi – “kā gan varēs sazināties ar cilvēku ar dzirdes traucējumiem?” vai “vai neredzīgs cilvēks vispār var strādāt ar datoru?”. Pieņemot lēmumus kandidāta vietā, uzņēmumi atsakās no potenciāla, kas varētu mazināt darbaspēka trūkumu.
Kā rīkoties citādi?
• Apzināt savus aizspriedumus un mērķtiecīgi tos mazināt.
• Skaidri noteikt prasmes, kas patiešām ir obligātas amatam.
• Nodrošināt pieejamu intervijas vidi – no telpu iekārtojuma līdz trokšņa līmenim.
• Atcerēties, ka pielāgojumi bieži ir vienkārši un neprasa lielus ieguldījumus.
Iekļaujoša pieeja nav tikai sociāli atbildīga – tā paplašina talantu loku un uzlabo uzņēmuma reputāciju. Bieži pietiek ar nelielām izmaiņām telpās, elastīgu darba laiku un atvērtu, respektējošu komunikāciju, lai ikviens kandidāts justos vērtēts jau no pirmās tikšanās reizes.
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča uzsver: “Iekļaujoša darba vide neveidojas nejauši – tā ir apzināta izvēle un darbs. Tas sākas jau ar pirmo interviju, kad darba devējs ir gatavs redzēt kandidātā cilvēku ar prasmēm un pieredzi, nevis viņa invaliditāti. Ja mēs mainām šo skatījumu, ieguvēji ir visi – gan uzņēmums, gan sabiedrība kopumā.”
Ar problēmām iekļaujošas darba vides veidošanā saskaras darba devēji visā Eiropā. Tāpēc SUSTENTO kopā ar partneriem no Vācijas, Austrijas, Beļģijas, Itālijas, Grieķijas un Slovēnijas Erasmus+ projekta “Be inclusive!” ietvaros izveidoja gan pārdomas raisošus video, gan praktiskus atbalsta materiālus – vadlīnijas, faktu lapas un kontrolsarakstus –, kas palīdz uzņēmumiem veidot patiesi iekļaujošu darba vidi.