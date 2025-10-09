Motocikls apgāzās… Tukuma novadā piedzēries šoferis izraisījis smagu avāriju, kurā gājis bojā bērns 29
Sākotnējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka trešdien Tukuma novadā iereibušā motociklista izraisītā avārijā bojāgājušais bērns bijis bez ķiveres, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka ķivere nav bijusi arī motocikla vadītājam.
Tāpat policijā apliecināja, ka abi bija vienas ģimenes locekļi.
Jau ziņots, ka trešdien ap plkst.19 Tukuma novada Smārdes pagastā pa vietējas nozīmes ceļu kāds vīrietis vadīja “Yamaha” motociklu, būdams 0,95 promiļu lielā alkohola reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Vīrietis netika galā ar transportlīdzekļa vadību, tādēļ motocikls apgāzās.
Negadījumā dzīvību zaudēja motocikla pasažieris – mazgadīgs bērns. Fiziski cieta arī motocikla vadītājs.
Par notikušo VP ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Tāpat trešdien motociklists zaudējis dzīvību negadījumā Aizkraukles pusē. Neilgi pēc plkst.14.30 Aizkraukles novada Seces pagastā uz autoceļa Aizkraukle-Jēkabpils kāds vīrietis, braucot ar “Suzuki” markas motociklu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās.
Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja motocikla vadītājs – 1963.gadā dzimis vīrietis.