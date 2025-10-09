Piedzēries un bez tiesībām. Tukuma pusē motociklists nenovalda braucamo, iet bojā bērns 1
Trešdien Tukuma novadā iereibuša motociklista izraisītā avārijā gājis bojā bērns, aģentūru LETA informēja Valsts policijā (VP).
Ap plkst.19 Tukuma novada Smārdes pagastā pa vietējas nozīmes ceļu kāds vīrietis vadīja “Yamaha” markas motociklu, būdams 0,95 promiļu lielā alkohola reibumā, kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Vīrietis netika galā ar transportlīdzekļa vadību, kā dēļ apgāzās.
Negadījumā dzīvību zaudēja motocikla pasažieris – mazgadīgs bērns. Fiziski cieta arī motocikla vadītājs.
Par notikušo VP ir sākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti visi notikušā apstākļi.
Savukārt kāds motociklists zaudējis dzīvību negadījumā Aizkraukles pusē. Neilgi pēc plkst.14.30 Aizkraukles novada Seces pagastā, uz autoceļa Aizkraukle-Jēkabpils kāds vīrietis, braucot ar “Suzuki” markas motociklu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās.
Ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudēja motocikla vadītājs – 1963.gadā dzimis vīrietis.
Arī šajā gadījumā VP ir sākts kriminālprocess un tiek noskaidroti notikušā apstākļi.
Vakar deviņos no rīta saņemts izsaukums uz Ludzas novada Cirmas pagastu, kur bija avarējusi vieglā automašīna. Notikuma vietā konstatēts, ka automašīna atrodas grāvī un iekšā ir divi cilvēki. Izmantojot hidrauliskos instrumentus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji abus cilvēkus atbrīvoja un nodeva Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu aprūpē. Ugunsdzēsēji atvienoja akumulatoru klemmes, un pusdesmitos no rīta darbi tika pabeigti, aģentūru LETA informēja dienestā.
Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 155 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 19 cilvēki, bet divi – gājuši bojā.
Par braukšanu dzērumā vakar sodīti četri cilvēki, un trīs no viņiem pie stūres sēdās ļoti stiprā jeb vismaz 1,5 promiļu reibumā.
Kopumā par dažādiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem vakar noformēti 381 administratīvā pārkāpuma protokols, tostarp 156 par pārāk ātru braukšanu.