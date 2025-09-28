Mucas dibena nokasīšana: krievu komandieri saņem jaunas pavēles pēc neveiksmīgās vasaras ofensīvas 0
Pēc neveiksmīgas vasaras ofensīvas, Krievijas komandieri saņēmuši jaunu pavēli. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš norādīja, ka jaunās pavēles būtiski ietekmē karavīru situāciju pastāvīgās dislokācijas vietās.
“Krievijas komandieri saņēma jaunas pavēles pēc neveiksmīgās vasaras ofensīvas. Ukrainas pakļautībā esošā organizācija “Gribu dzīvot” ir publicējusi Krievijas bruņoto spēku 19. divīzijas komandiera pavēles kopiju, kurā ir norādīts, ka militārpersonām ar piemērotības kategorijām “B” un “D” netiek atļauta atkārtota militārā medicīniskā pārbaude,” skaidroja Slaidiņš.
Majors piebilst, ka tas nozīmē, ka pat karavīri, kuriem ir ievainojumi vai veselības problēmas, tiek nosūtīti uz fronti bez papildu medicīniskās pārbaudes.
“Būtībā, ja tur kāds ir apskrāpēts, kas ir pastāvīgās dislokācijas vietā, tātad visi uz fronti. Jo parasti, šobrīd kā ir – pastāvīgās dislokācijas vietā atrodas vai nu gados vecāki apgādnieki, visi kas ir slimie, ievainotie karavīri. Un tad šī pavēle liecina, ka viņi visi tiek nosūtīti uz fronti, neizejot atkārtotu medicīnisko pārbaudi,” uzsvēra Slaidiņš.
Šāda prakse būtiski palielina riskus karavīru dzīvībai un veselībai, vienlaikus liecinot par spiedienu, kādu Krievijas militārā vadība rada, cenšoties kompensēt neveiksmīgo ofensīvu un saglabāt karaspēka skaitlisko klātbūtni frontes līnijā.