"Mēs nevaram atļauties zaudēt arī šo!" Zelenskis brīdina par tālāku Krievijas agresiju

LETA
19:53, 24. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien brīdināja, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins, ja vien netiks apstādināts, ir gatavs tālākai agresijai un karu pret Ukrainu paplašinās un padziļinās.

Uzrunājot ANO Ģenerālo asambleju, Zelenskis kā piemēru piesauca Moldovu, kas svētdien gaidāmo parlamenta vēlēšanu priekšvakarā ir pakļauta pastiprinātam Krievijas spiedienam. Taču starptautiskās sabiedrības atbilde uz Maskavas iejaukšanos Moldovas iekšējās lietās ir nepietiekama, norādīja Ukrainas prezidents.

“Eiropa nevar atļauties zaudēt arī Moldovu,” brīdināja Zelenskis, piebilstot, ka Eiropai jāsniedz Kišiņevai finansiālā palīdzība, jāatbalsta tās enerģētika un jāgādā par cilvēktiesību ievērošanu valstī.

“Eiropai Moldovas stabilitātes atbalstīšana nemaksā dārgi, bet atteikšanās no tās maksās daudz dārgāk,” norādīja Ukrainas līderis.

Savā runā viņš arī brīdināja par “visdestruktīvāko bruņošanās sacensību cilvēces vēsturē”, ko izraisījusi mākslīgā intelekta izmantošana jaunajās ieroču sistēmās.

“Pirms desmit gadiem karš izskatījās citādāk un neviens nevarēja iedomāties, ka kuģi-droni varētu radīt nāves zonas, teritorijas, kas plešas desmitiem kilometru un kur nekas nekustas,” norādīja Zelenskis, piebilstot, ka iepriekš to varēja panākt vienīgi ar kodoltriecienu.

Viņš aicināja izstrādāt starptautisko tiesību normas, kas regulētu mākslīgā intelekta izmantošanu ieroču sistēmās, uzsverot, ka tas ir tikpat svarīgi kā kodolieroču izplatīšanas ierobežošana.

