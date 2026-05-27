“Muļķu kļūst mazāk, bet “kropļu bataljoni” joprojām pastāv!” Slaidiņš stāsta par jaunāko Krievijas armijas komplektēšanā 0

13:12, 27. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

“Par tā sauktajiem kropļu bataljonu gājieniem ir parādījies daudz informācijas,” tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks. Viņš atgādina, ka jau iepriekš bieži Krievijas karavīri pēc ievainojumiem atgriezti frontē – “kruķi un vesels, un ej”.

Slaidiņš uzsver, ka galvenais mērķis ir uzturēt uzbrukuma tempu. Viņš gan norāda, ka nu “muļķu kļūst mazāk” un Krievijas Aizsardzības ministrijai vairs neizdodas tik viegli savervēt jaunus līguma karavīrus, kas būtiski ietekmē situāciju tā sauktajā “nāves zonā”. Tāpēc komandieri turpina izmantot uzbrukumos tā sauktos “kropļu bataljonus”, sūtot uzbrukumos ievainotus un nepietiekami izārstētus karavīrus.

Pēc Slaidiņa domām, var tikai apbrīnot, ko Krievijas armija četru gadu laikā ir sasniegusi – “neko”. Viņš piebilst, ka ar augstāk minētajām metodēm diez vai iespējams kaut ko iekarot.

Viņš piemin arī daudzos video, kurā redzami krievu karavīri, kas atteikušies doties uzbrukumā, kādos veidos viņi tiek sodīti – ņirgāšanās par saviem karavīriem Krievijas un agrākās Padomju armijas vidē ir ierasta parādība.

