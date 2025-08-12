Es zinu, ka atkārtošos, bet tiešām un no sirds priecājos par katru jūsu vēstuli, tās rada lielisko klātbūtnes sajūtu un iespēju pa visiem kopā aktualizēt svarīgas tēmas. Tāda ir arī šī, par ko būs šis raksts. Bet iedvesmu radu lasītājas atsūtītajā vēstulē.
To atsūtīja kāda jau pieauguša dēla mamma, kura novērojusi, ka problēma Latvijā pastāv jau gadiem.
“Mans dēls un vēl 19 jaunie speciālisti 27. jūnijā beidza Saldus Tehnikumu kā ugunsdzēsēji-glābēji. Viss ļoti jauki, bet…. Un te sākas lielais BET! Jau tehnikumā viņus pabrīdina, ka var iznākt, ka būs jāgaida mēnesis vai pat divi, lai sāktu strādāt. Kā tad tā? Ugunsdzēsēju Latvijā trūkst. Pirms 4 gadiem tehnikumā iestājās 60 audzēkņi, bet beidza tikai 20 pa visu Latviju. Izrādās, lai uzsāktu darbu jaunos ugunsdzēsējus ir jāpārbauda, vai nav kaut kur uzskaitē, bet viņus taču jau pārbaudīja pirms prakses uzsākšanas. To es visu saprotu, tikai pie mūsu birokrātijas un valsts ierēdņu visatļautības, visiem viss vienalga, kad to visu darīt,” raksta sieviete.
Viņas dēls jau pavisam drīz pēc skolas beigšanas – 30.jūnijā – nosūtījis dokumentus, lai pieteiktos darbā. Saņēmis atbildi, ka ir atvaļinājumu laiks, tāpēc atbildi varēs sniegt vien augustā.
4.augustā esot saņemta atbilde no Ventspils, ka atbildīgais cilvēks dodas komandējumā, no kura atgriezīsies aptuveni pēc mēneša.
Viņa neslēpj, ka ir neizpratnē par šo situāciju, kad valstī ugunsdzēsēju-glābēju trūkst, bet jauniešiem tiek liegta iespēja strādāt. Neesot skaidrs, vai dēlam jāmeklē darbs citā jomā.
VUGD komentārs
Lai noskaidrotu, vai tiešām situācija ir tāda, kā raksta lasītāja, sazinājāmies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieci Ilzi Dāmi.
Viņa skaidro: “Saldus tehnikuma absolventu un ikviena cita kandidāta pieņemšana dienestā norisinās saskaņā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā (Dienesta gaitas likums) noteikto, kas paredz, ka ugunsdzēsēja glābēja amata kandidātam jāatbilst vairākām šī likuma prasībām, tai skaitā, jābūt labai fiziskajai sagatavotībai un veselības stāvoklim, jo šī profesija prasa lielu fizisko izturību un spēku. Tāpēc pieņemšanas procesā visu kandidātu veselības stāvokli pārbauda Iekšlietu ministrijas Centrālā medicīniskās ekspertīzes komisija, bet VUGD izveidota komisija – fizisko sagatavotību. Līdzās tam Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs pārbauda kandidāta (ne)sodāmību. Kā ikvienā kandidātu atlasē, arī var tikt rīkotas kandidāta pārrunas ar izvēlētās struktūrvienības vadītāju. Bet visa iesākums ir kandidāta iesūtīts CV un motivācijas vēstule.”
Tāpat svarīgi zināt, ka Saldus tehnikums sniedz iespēju iegūt vidējo izglītību un kvalifikāciju – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs, bet tas negarantē pieņemšanu dienestā ugunsdzēsēja-glābēja amatā, jo, neskatoties uz iegūto kvalifikāciju, absolventam ir jāatbilst izvirzītajām prasībām, kā arī viņam piedāvāt var tikai vakantās ugunsdzēsēja glābēja amata vietas, kas ne vienmēr atbilst absolventa vēlmēm. Jāpiebilst, ka ne visi Saldus tehnikuma absolventi arī vēlas savu karjeru veidot VUGD ugunsdzēsēja glābēja amatā.
Šobrīd pieņemšanas dienestā procesu esot uzsākuši 13 Saldus tehnikuma 2025.gada absolventi, no kuriem viens jau 6.augustā uzsāka dienestu.
Kopumā šobrīd VUGD ir vakanti 48 ugunsdzēsēja glābēja amati, no kuriem tikai trīs Kurzemes reģiona pārvaldes daļās un posteņos, bet aizvadītā mēneša laikā saņemto pieteikumu – 97 CV un motivācijas vēstules – skaits pārsniedza pieejamo vakanču skaitu. Tā kā par ugunsdzēsēju glābēju var kļūt ikviens, kas atbilst izvirzītajām prasībām, uz daļu no šīm vakancēm jau notiek tādu kandidātu atlases process, kas nav absolvējuši Saldus tehnikumu. Pēc pieņemšanas dienestā ugunsdzēsēja glābēja kvalifikāciju viņi iegūs Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā.
Noslēgumā VUGD pārstāve piebilst, ka Dienesta gaitas likums Saldus tehnikuma absolventiem neparedz izvēles iespējas vai izņēmuma gadījumu pieņemšanai dienestā. Šīs izglītības iestādes absolventu priekšrocība ir iegūtā kvalifikācija, kas nozīmē, ka viņi netiks nosūtīti uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu un saņems augstāku mēnešalgu nekā tie kandidāti, kuriem vēl būs jāiegūst nepieciešamā kvalifikācija.
Ar vakantajiem VUGD amatiem un noteiktajām prasībām dienestam var iepazīties VUGD mājas lapā http://www.vugd.gov.lv sadaļā – Noderīgi/visas vakances vai sadaļā – Par mums/visas vakances.
“Katru gadu dienesta VUGD uzsāk vidēji 18 Saldus tehnikuma absolventi un VUGD augstu novērtē viņu devumu VUGD mērķu sasniegšanā un uzdevumu izpildē.”
Arī ir kāda tēma, ko gribētos aktualizēt? Mans e-pasts priecāsies – [email protected]!
Ziņo!
Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstuZiņo!