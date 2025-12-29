Krievijas prezidents Vladimirs Putins (foto &#8211; priekšplānā) un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
Krievijas prezidents Vladimirs Putins (foto – priekšplānā) un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs.
Foto: Reuters/SCANPIX

Kamēr Zelenskis tikās ar Trampu, Lavrovs izdomājis Ukrainu apmelot kādā rīcība, ar kuru tai nav nekāda sakara 0

LETA
19:31, 29. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova paziņojums par it kā notikušu Ukrainas dronu uzbrukumu diktatora Vladimira Putina rezidencei neatbilst realitātei un var kalpot par attaisnojumu agresorvalsts uzbrukumiem Kijivai, pirmdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Kokteilis
Ko vilkt Jaungada naktī? Astrologi sniedz precīzas norādes katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kokteilis
10 zelta frāzes, kuras vērts atcerēties – tās ļaus izbeigt teju katru strīdu
Lasīt citas ziņas

“Kārtējie Krievijas Federācijas meli. Ir skaidrs, ka vakar mums bija tikšanās ar Trampu, un ir skaidrs, ka krieviem, ja mums nav skandāla ar Ameriku – un mums ir progress -, viņiem tā ir neveiksme. Jo viņi nevēlas izbeigt šo karu, spējam to izbeigt tikai ar spiedienu uz viņiem. Nu, un meklēja – esmu pārliecināts – šajā viņi meklēja ieganstus,” žurnālistiem sacīja Zelenskis.

Ukrainas prezidents sacīja, ka “sagaidījis kādu retoriku” no Krievijas puses jau svētdien, kad viņš tikās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Krimināls
Panika Iecavā: piedzēries pasažieris sācis šaudīties autobusā
“Putins neapstāsies, līdz…” Bijušais ASV pulkvedis atklāj, kā Tramps var panākt mieru Ukrainā
Kokteilis
Siliņa dāvās lēcienus ar gumiju, bet Hokeja federācija – alkometru: Puče ironizē par lēmumu Maestro piešķirt mūža stipendiju

Viņš uzsvēra, ka tas varētu būt attaisnojums triecieniem Kijivai. “Redziet, viņi iet tālāk. Tagad ar savu paziņojumu viņi tikai gatavo augsni triecieniem, iespējams, galvaspilsētai un, iespējams, valsts ēkām. Mēs jau to piedzīvojām septembrī, kad bija raķešu uzbrukums Ukrainas Ministru kabinetam, jūs to atceraties. Tāpēc mums tagad ir jābūt uzmanīgiem, visiem noteikti. Iespējams, ka būs uzbrukums galvaspilsētai, jo īpaši tāpēc, ka šis cilvēks, ja to var saukt par cilvēku, teica, ka viņi izvēlēsies atbilstošus mērķus. Tas nozīmē, ka viņi draud,” viņš teica.

“Principā prezidentam Trampam, viņa komandai, eiropiešiem, manuprāt, ir jāiesaistās un atbilstoši jāstrādā ar cilvēkiem, par kuriem vakar tika teikts, ka viņi ļoti vēlas izbeigt karu,” piebilda Zelenskis.

Lavrovs pirmdien apgalvoja, ka noticis Ukrainas dronu trieciens Putina rezidencei Novgorodas apgabalā.

Trieciena laikā esot iznīcināts 91 Ukrainas Bruņoto spēku drons, pauda ministrs.

Krievijas Aizsardzības ministrija neko nav ziņojusi par dronu triecienu Putina rezidencei.

Nav arī informācijas par cietušajiem vai postījumiem.

Kā norādīja Lavrovs, reaģējot uz notikušo, Maskava pārskatīs savu nostāju sarunās, neizstājoties no sarunu procesa, un arī uzbruks.

Atbildes trieciena mērķi un laiks jau ir noteikti, pauda Lavrovs.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Zelenskis nav apmierināts ar piedāvājumu – viņš Trampam lūdz pārskatīt kādu svarīgu punktu miera plānā
VIDEO. “Jūs varētu doties ārā!” Tramps Floridā no savas rezidences izraidījis vairākus žurnālistus
“Esam panākuši ievērojamu progresu.” Floridā noslēgusies Trampa un Zelenska tikšanās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.