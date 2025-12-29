Kā atpazīt sērijveida slepkavu? Šiem 45 noziedzniekiem bija četras kopīgas iezīmes… 0
Psihologi ir atklājuši, kā iespējams atpazīt potenciālu sērijveida slepkavu un norāda, ka ir četras galvenās iezīmes, kurām jāpievērš uzmanība.
Vācijas pētnieki analizēja liecības no 45 sērijveida slepkavām, kas noziegumus veikuši pēdējo 60 gadu laikā, ziņo Daily Mail. Tika atklāts, ka viņus raksturo četras specifiskas narcisma formas: pārmērīga sāncensība, pārmērīga apbrīna, izolācija no citiem un pārspīlēts naidīgums.
Pārmērīga sāncensība izpaužas kā citu noniecināšana un vēlme dominēt, kamēr apbrīna izpaužas kā pastāvīga sevis slavēšana un dziļa nepieciešamība pēc apkārtējo atzinības. Savukārt, ja runājam par naidīgumu, tas izpaužas kā paranoja, agresivitāte un pārliecība, ka viņš tiek netaisnīgi apcelts vai ignorēts. Savukārt izolācija nozīmē vēlmi norobežoties no citiem, lai aizsargātu savu trauslo pašcieņu.
Pētījuma autore uzsver, ka sērijveida slepkavu psiholoģija ir daudz sarežģītāka, nekā vairums iedomājas. Šie cilvēki nav tikai egocentriski vai varaskāri — viņi ir arī ievainojami, jūtīgi un nereti pārņemti ar dziļu aizvainojumu. Tas nav attaisnojums, bet iespēja labāk izprast dziļākos mehānismus, kas slēpjas aiz šiem šausminošajiem noziegumiem.
Pētījumā tika izmantota “Radford/FGCU” sērijveida slepkavu datubāze, kurā apkopota informācija par vairāk nekā 1043 indivīdiem. Tika izvēlēti 45 vīrieši, kas darbojušies no 1960. līdz 2021. gadam, galvenokārt vienatnē, ārpus grupām vai bandām, un visi tika notiesāti. Viņu upuru skaits svārstījās no diviem līdz 22.
Lielākoties iepriekš minētās īpašības pārklājās — reti kura parādījās viena pati. Tomēr pētījuma autori uzsver, ka šīs četras iezīmes nedrīkst uzskatīt par tiešiem vai vienīgajiem rādītājiem vardarbīgai uzvedībai. Narcistiskas īpašības bieži novērojamas arī cilvēkos, kas nekad neveic kriminālas darbības.