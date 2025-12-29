Virsnieks skaidro, kāpēc mēneša griezumā ukraiņi nu zaudē vairāk kaujas tehnikas nekā krievi 0
Par pierādāmiem Ukrainas un Krievijas zaudējumiem, kas saistīti ar kaujas tehniku, redzams, ka mēneša griezumā ukraiņi ir zaudējuši 260 kaujas tehnikas vienības, bet krievi – 198. Šis ir pirmais mēnesis, kad ukraiņu zaudējumi šajā jomā ir lielāki, tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atzina Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Novembrī savukārt šis zaudējumu rādītājs bija 593 krievu pret 576 ukraiņu, taču jau pirms tam šī statistika sāka ļoti līdzināties.
Kāpēc tas tā ir? Slaidiņš domā, tas ir vienkārši uz vieglās bruņu tehnikas rēķina, piemēram, lai izvestu ievainotos, veiktu apgādi. “Ja mēs skatāmies uz galvenajām kaujas sistēmām – tankiem, mēneša laikā ukraiņi ir zaudējuši 12 tankus, Krievija – 33. Līdzīgi ar kājnieku kaujas mašīnām. Redzam, ka krievi ir zaudējuši divreiz vairāk – attiecīgi 15 un 38.”
Ukraiņi tieši pēdējos divus mēnešos vairāk ir zaudējuši pašgājēju artilēriju. Iepriekšējā mēnesī tās bija 45 kaujas pašgājēju vienības, šomēnes – 18, bet krievi šomēnes zaudēja tikai trīs, iepriekšējā mēnesī – 11 sistēmas.
“Tas ir pateicoties izlūkošanas droniem, kuri fiksē artilēriju. Ja pašgājējartilērijas haubice nav laikus, tas ir, 5 līdz 7 minūšu laikā, pametusi savu šaušanas pozīciju, tad atbilde seko zibenīgi. Ļoti grūti tagad ir artilērijai operēt – tai jābūt kustībā visu laiku,” tā zaudējumus skaidro Slaidiņš.