Mūžībā aizsaukta izcilā basketboliste Uļjana Semjonova 0
Ceturtdien 73 gadu vecumā mirusi Latvijas izcilā basketboliste Uļjana Semjonova, vēsta Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Semjonova no 1968. līdz 1987. gadam bija Rīgas TTT komandas un Latvijas izlases līdere – vienpadsmitkārtēja Eiropas čempionu kausa un Liliānas Ronketi Eiropas kausa ieguvēja, četrkārtēja Tautu spartakiādes čempione.
Spēlējot Padomju Savienības izlasē, viņa bija divkārtēja olimpiskā, trīskārtēja pasaules un desmitkārtēja Eiropas čempione. 1993. gadā kā pirmā eiropiete uzņemta Pasaules basketbola Slavas zālē Springfīldā, 1999. gadā – Sieviešu basketbola Slavas zālē, 2007. gadā – FIBA Slavas zālē.
Pēc sportistes karjeras beigām Semjonova izveidoja un ilgus gadus vadīja Latvijas Olimpiešu sociālo fondu, organizējot dažāda veida palīdzību sporta veterāniem.
Semjonova dzimusi 1952. gada 9. martā un bērnību pavadījusi vecāku mājās Daugavpils rajonā Medumos.
Kā zināms, pēdējos gadus izcilā basketbola leģenda saskārās ar nopietnām veselības likstām. Mediji vēstīja, ka 2022.gadā Semjonovai tika amputēta kāja. Vienām no intervijām viņa stāstīja, ka pārvietoties var tikai ratiņkrēslā. “Nekur ārpus mājas nekustos,” medijiem toreiz atklāja Uļjana.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!