Atvadāmies no leģendas: 85 gadu vecumā miris olimpiskais čempions Bondarčuks 0
85 gadu vecumā otrdien miris olimpiskais čempions vesera mešanā Anatolijs Bondarčuks no Ukrainas, pavēstīja Eiropas Vieglatlētikas asociācija (“European Athletics”).
Ukrainis, sasniedzot jaunu pasaules rekordu vesera mešanā, kļuva par Eiropas čempionu 1969. gadā, bet dažus mēnešus vēlāk viņš ar vēlreiz labotu pasaules rekordu (75,48 metri) kļuva par pirmo sportistu, kuram izdevies sasniegt vismaz 75 metrus.
Bondarčuks kļuva par olimpisko čempionu 1972. gadā Minhenē, bet četrus gadus vēlāk Monreālas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzu.
Pēc sportista karjeras beigām viņš kļuva par treneri. Atpazīstamākais no viņa trenētajiem sportistiem ir divkārtējais olimpiskais čempions vesera mešanā Jurijs Sedihs, kura 1986. gadā sasniegtais pasaules rekords, raidot veseri 86,74 metrus tālu, joprojām nav pārspēts.