Mūžībā devies Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, politiķis Oļģerts Pavlovskis
Miris latviešu politiķis un sabiedriskais darbinieks Oļģerts Pavlovskis, tviterī vēsta ārlietu ministre Baiba Braže (JV).
Viņa raksta: “Skumja ziņa. Mūžībā devies Oļģerts Pavlovskis, patriots, bij. Pasaules brīvo latviešu apvienības priekšsēdis, ALA valdes loceklis, Saeimas deputāts, Ārējās tirdzniecības un Eiropas lietu valsts ministrs, vēstnieks.
Līdzjūtība tuviniekiem un draugiem.”
Kā liecina informācija aģentūras LETA arhīvā, Pavlovskis dzimis 1934. gadā. Viņš ieguvis izglītību ASV, specializējoties mikrobioloģijā, un vairāk nekā 20 gadus strādājis ASV Flotes medicīnas pētniecības institūtā.
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas aktīvi iesaistījās politikā, bija ievēlēts 5. Saeimā, kā arī pildīja valsts ministra pienākumus ārējās tirdzniecības un Eiropas Savienības jautājumos.
Tāpat viņš pildījis Latvijas vēstnieka pienākumus Spānijā un bijis aktīvs sabiedriskajā darbībā gan Latvijā, gan latviešu diasporā, vadot Pasaules brīvo latviešu apvienību.
Par ieguldījumu valsts labā Pavlovskis apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni.
— Baiba Braže (@Braze_Baiba) April 11, 2026