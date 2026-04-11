“Četriem cilvēkiem jāsadzīvo vienā istabā!” Tiesībsarga biroja pārstāve ceļ trauksmi par demences pacientu aprūpi Latvijā 0

14:00, 11. aprīlis 2026
Tiesībsarga biroja Nacionālā preventīvā mehānisma nodaļas vadītāja Zanda Rūsiņa TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsver, ka arī cilvēkiem ar demenci sociālās aprūpes centros saglabājas visas pamattiesības, tostarp tiesības uz cieņpilnu dzīvi un individuālu pieeju. Taču realitātē šīs tiesības bieži vien tiek apdraudētas pārpildītu istabu un ierobežotu resursu dēļ.

Viņa norāda, ka situācija ir īpaši aktuāla, ņemot vērā – aptuveni 44% klientu Rīgas sociālās aprūpes centros ir ar demenci. Tas nozīmē, ka nepieciešama daudz specifiskāka aprūpe, taču to apgrūtina fakts, ka vienā istabā nereti dzīvo pat četri cilvēki.

Rūsiņa skaidro, ka šāda pārapdzīvotība būtiski ietekmē cilvēka dzīves kvalitāti un privātumu. Lai gan formāli pamattiesības netiek atceltas, praksē tās var tikt ierobežotas, jo aprūpes apstākļi ne vienmēr ļauj nodrošināt individuālu pieeju katram klientam.

Eksperte uzsver, ka risinājums nav vienkāršs. Vietu skaits aprūpes centros ir ierobežots, un pieprasījums pārsniedz iespējas. Tas nozīmē, ka nepieciešams attīstīt alternatīvus risinājumus – sabiedrībā balstītus pakalpojumus, piemēram, aprūpi mājās vai grupu dzīvokļus, kas vairāk pietuvināti ģimeniskai videi.

Viņa arī atzīmē, ka bieži cilvēki nonāk sociālās aprūpes centros bezizejas situācijā, kad citu iespēju vienkārši nav. Tāpēc būtiski ir veidot sistēmu, kur pakalpojumi tiek pielāgoti konkrētā cilvēka vajadzībām un pēc iespējas nodrošināti viņa ierastajā dzīves vidē.

“Galvenais ir saglabāt cilvēka tiesības dzīvot sabiedrībā un saņemt viņam atbilstošu, uz cilvēku centrētu aprūpi,” uzsver Rūsiņa.

