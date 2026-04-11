VIDEO. "Vai vecāki zina, ka tu tā vizinies?" Policija pieķer nepilngadīgu motocikla vadītāju
Ķekavas novada pašvaldības policija sociālo mediju platformā “Facebook” publicēja video, kurā bija dzirdama saruna starp policijas darbinieci un nepilngadīgu jaunieti, kurš tika pieķerts, vadot motociklu.
“Labvakar, jaunieši! Vai vecāki ir informēti, ka tu tā vizinies?” jaunietim jautāja policijas darbiniece.
Policiste jauniešiem atgādināja, ka problēma nav tikai tajā, ka motocikls tiek vadīts bez vadītāja apliecības – šāda rīcība apdraud gan citu cilvēku veselību un dzīvību, gan pašu braucēju.
“Labāk, lai jūs aptur policija, nekā notiek kāda nelaime,” sacīja policiste.
Šo situāciju īpaši satraucošu padarīja fakts, ka motocikls piederēja nepilngadīgā tēvam, kurš par visu bija informēts.
