Plāksne “Pārtikas un veterinārais dienests”.

PVD brīdina par Krievijas izcelsmes ikriem: tajos konstatētas ES neatļautas piedevas 0

LETA
12:50, 11. aprīlis 2026
Laboratoriski pārbaudot uz Eiropas Savienības (ES) ārējās robežas ņemtus Krievijas izcelsmes imitētu sarkano un melno ikru paraugus, Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) konstatējis ES neatļautas pārtikas piedevas, liecina PVD publiskotā informācija.

Cilvēkstāsts
“Mājās es neraudu…” Inese Supe turpina savu cīņu, bet šonedēļas vizīte pie ārsta nesusi skumjas aizdomas
Kokteilis
Sievietēm, kurām piemīt kāda no šīm 10 īpašībām, bieži ir lemts palikt vienām
Ja tavs auto nav šajā sarakstā, tu par degvielu pārmaksā katru dienu! Visekonomiskāko automašīnu tops
PVD norāda, ka Krievijas izcelsmes 420 gramu imitētos sarkanos un melnos ikros “Zdorovye” konstatēta neatļauta pārtikas piedevu “E321”, “E110” un “E124” izmantošana.

Dienestā skaidro, ka produktu izplatītājs ir sācis produktu atsaukšanu.

Kokteilis
Horoskopi no 13. līdz 19. aprīlim. Šīs nedēļas moto varētu būt — “uzticies, bet pārbaudi”
tas iespējams, ka Rosļikovam bija aizliegums izbraukt no valsts, bet robežsargiem neviens to nepaziņoja?
Mājas
FOTO. Talantīga sieviete Latvijā rada unikālas dizaina vāzes, katra no kurām ir kā mākslas darbs

Par konstatēto PVD ievietojis paziņojumu ES Ātrās brīdināšanas sistēmā.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

SAISTĪTIE RAKSTI
“Alūksnes putnu ferma” apšauba šokējošo kadru autentiskumu – izteiktie pārmetumi esot nepamatoti
FOTO, VIDEO. Nepatīkami skati! “Trūdoši līķi, starp kuriem dzīvās vistas dēj olas…” Publiskoti šokējoši kadri no “Alūksnes putnu fermas”
PVD informē: Latvijā tirgotos cīsiņos konstatētas listērijas, kas izraisa akūtu infekcijas slimību
