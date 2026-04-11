"Pacienti nav vainīgi!" Kardioloģe atklāj skarbo realitāti – pie speciālistiem Latvijā vienkārši netiek
Skrides Sirds klīnikas kardioloģe Marina Kovaļova TV24 raidījumā “Ārsts atbild” uzsver, ka sabiedrībā bieži izskan nepamatoti pārmetumi pacientiem par viņu veselības stāvokli, īpaši attiecībā uz sirds un asinsvadu slimībām. Tomēr, pēc viņas domām, galvenā problēma slēpjas nevis cilvēku attieksmē, bet veselības aprūpes sistēmas nepilnībās.
Viņa norāda, ka Latvija joprojām atrodas vienā no pēdējām vietām Eiropā sirds un asinsvadu slimību rādītājos, un tas ir nopietns signāls par sistēmiskām problēmām. Liela daļa atbildības, pēc ārstes teiktā, jāuzņemas medicīnas nozarei, kas nespēj nodrošināt savlaicīgu piekļuvi speciālistiem.
Kovaļova uzsver, ka pacientiem bieži vien ir gandrīz neiespējami laikus nokļūt pie kardiologa vai aritmologa. Rindas ir garas, izmeklējumi – novecojuši, un līdz brīdim, kad cilvēks beidzot tiek pie ārsta, situācija nereti jau ir pasliktinājusies.
Turklāt pacienti nereti tiek sūtīti no viena speciālista pie otra, nesaņemot skaidru palīdzību. “Cilvēks iet pie ārsta, bet netiek uzklausīts vai tiek novirzīts citur, kas rada vēl lielāku stresu un neziņu,” skaidro ārste.
Viņa arī piebilst, ka īpaši sarežģīta situācija ir reģionos, kur piekļuve speciālistiem ir vēl ierobežotāka. Tomēr problēma nav tikai ārstu trūkumā – tā ir arī veselības aprūpes organizācijas jautājums. Lielākās rindas veidojas tieši tur, kur pieejamas valsts apmaksātās kvotas.
Kovaļova uzsver – lai uzlabotu situāciju, nepieciešamas sistēmiskas izmaiņas, kas nodrošinātu pacientiem reālu pieejamību pie speciālistiem. “Šeit runa ir par pieejamību – un tā Latvijā joprojām ir nepietiekama,” viņa secina.