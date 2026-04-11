Darba intervijas vairs sen nav tikai saruna par pieredzi un prasmēm – tās kļūst arvien radošākas un reizēm pat neparedzamas. Kandidāti tiek pārsteigti ar negaidītiem uzdevumiem, situāciju spēlēm, loģikas mīklām un pat praktiskiem izaicinājumiem, kas ļauj potenciālajiem darba devējiem novērtēt ne tikai zināšanas, bet arī domāšanu, reakciju un spēju pielāgoties.
Arvien biežāk intervijās parādās pieejas, kas kandidātiem šķiet neierastas vai pat mulsinošas, liekot uzdot jautājumu – kur beidzas radošums un sākas absurds?
Ar savu neierasto pieredzi sociālajos tīklos padalījusies kāda darba meklētāja.
“Vakar bija interesanta pieredze! Darba atlases procesā pildīju IQ testu. Pirmo reizi dzīvē ko tādu redzēju, izpildīju, bet jā, rezultāti neiepriecināja potenciālo darba devēju. Kā Jums ir gadījies? Pildāt tos regulāri? Darba atlasē bieži ir prasīti? Es tik tā domāju, ko diez šie cietie rieksti pasaka par personību?” sieviete jautā.
Dodoties uz interviju, noteikti palīdzēs kādi ekspertu padomi. Lūk, ko iesaka Nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvji.
Vai CV un motivācijas vēstule vēl arvien ir aktuāli?
Lai gan darba tirgus nepārtraukti mainās, CV joprojām saglabā savu nozīmi kā pirmais solis ceļā uz nodarbinātību. Vienlaikus būtiski ir mainījies veids, kā tas tiek veidots un uztverts.
Uzmanības fokuss ir pārvirzījies uz rezultātiem un sasniegumiem – darba devēji novērtē īsus, mērķtiecīgus CV, kuros skaidri parādīts kandidāta ieguldījums un pievienotā vērtība konkrētajam amatam, nevis plaši pieredzes uzskaitījumi.
Arī motivācijas vēstules forma piedzīvo pārmaiņas – klasiskās A4 lapas vietā arvien biežāk tiek izmantots kodolīgs pavadvēstules e-pasts vai īsa sadaļa “Par mani” CV ievadā.
Daudzās jomās, īpaši biroja, pārdošanas un vadības amatos, sakārtots LinkedIn profils nereti ir pat nozīmīgāks par pašu CV.
Savukārt radošajās un tehniskajās profesijās īpaši nozīmīga ir portfolio (nozīme – tā ir strukturēta darbu, sasniegumu un prasmju kolekcija, kas uzskatāmi atspoguļo cilvēka praktisko pieredzi un profesionālo izaugsmi, papildinot CV ar konkrētiem pierādījumiem par paveikto un kompetencēm. Atsevišķos gadījumos kā papildu elements var tikt izmantoti arī īsi video pieteikumi, kas kalpo drīzāk kā papildinājums, nevis obligāta prasība).
Kā efektīvi sagatavoties darba intervijai?
Laba sagatavošanās veido lielāko daļu no panākumiem – uz interviju nevajadzētu doties nesagatavotam. Pirms tikšanās ir svarīgi iedziļināties uzņēmuma darbībā: ne tikai mājaslapā, bet arī aktualitātēs, sociālajos tīklos un uzņēmuma vērtībās.
Atbildei uz jautājumu “Kāpēc vēlaties strādāt tieši pie mums?” jābūt pārdomātai un konkrētai, balstītai uz izpratni par organizāciju, nevis vispārīgiem apgalvojumiem.
Šim nolūkam ieteicams izmantot STAR pieeju – strukturētu metodi pieredzes aprakstīšanai, kur “S” apzīmē situāciju, “T”- uzdevumu, “A”-veikto rīcību un “R”- sasniegto rezultātu, tā uzskatāmi parādot savu motivāciju, kompetences un ieguvumu darba devējam.
Ja intervija notiek attālināti, neaizmirstiet laikus pārbaudīt tehnisko pusi – skaņu, kameru un apkārtējo vidi.
Ko intervijā ir vērts uzsvērt, bet ko – labāk apiet?
Noteikti akcentējiet savu motivāciju – kāpēc šis amats jūs interesē un kā jūsu prasmes var palīdzēt uzņēmumam attīstīties.
Tāpat svarīgi parādīt gatavību mācīties un pielāgoties, jo mūsdienu darba vidē elastība nereti ir vērtīgāka par ilggadēju, bet nemainīgu pieredzi.
Savukārt kritiku par iepriekšējiem kolēģiem vai vadītājiem labāk paturēt pie sevis vai formulēt ļoti neitrāli – sūdzēšanās par bijušo vadību liecina par neprofesionalitāti.
Pārlieku personiska informācija par ģimeni, pārliecību vai hobijiem, kas nav saistīti ar darbu, parasti nav būtiska. Un, lai gan atalgojums ir svarīgs, frāze “man interesē tikai alga” neveido labāko iespaidu – darba devēji meklē cilvēkus, kuriem ir interese arī par pašu darbu.
Kādas tendences raksturo mūsdienu intervijas?
Aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta vērtību saderībai – uzņēmumi vēlas darbiniekus, kas iederas komandā un spēj funkcionēt nenoteiktos apstākļos. Tāpēc bieži tiek uzdoti jautājumi par konfliktu risināšanu vai reakciju pārmaiņu situācijās.
Bieži sastopami arī praktiski uzdevumi, kuros kandidātam jāparāda domāšana un rīcība reālās situācijās.
Vienlaikus intervija arvien vairāk kļūst par abpusēju izvēli – kandidāti aktīvi interesējas par karjeras izaugsmes iespējām, darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī attālinātā darba iespējām.
Iedrošinājums darba meklētājiem
Uz darba meklēšanu ir vērts raudzīties nevis kā uz darba lūgumu, bet gan kā uz savstarpēju piedāvājumu. Jums ir prasmes un gatavība ieguldīties, savukārt uzņēmumam – vajadzība un resursi.
Atteikums nenozīmē neveiksmi vai nepietiekamību – tas tikai norāda, ka konkrētajā brīdī nesakrita gaidas un vajadzības. Turpiniet pilnveidot savu “piedāvājumu” un, ja iespējams, lūdziet atgriezenisko saiti pēc atteikuma – tā bieži vien sniedz visvērtīgākās mācības.
Ja meklējat jaunas profesionālās iespējas vai nākamo soli karjerā, izmantojiet Nodarbinātības valsts aģentūras bezmaksas profesionālo atbalstu ceļā uz piemērotu darbu un karjeras izaugsmi.
NVA karjeras konsultanti palīdzēs:
– sagatavot vai pilnveidot CV un motivācijas vēstuli;
– sagatavoties darba intervijām;
– izvērtēt savas prasmes, intereses un stiprās puses;
– izstrādāt individuālu karjeras attīstības plānu;
– izvēlēties piemērotas apmācības, kursus vai pārkvalifikācijas iespējas, ja nepieciešams mainīt profesiju.
Papildus tam NVA regulāri piedāvā grupu nodarbības un seminārus, kas attīsta darba meklēšanas prasmes, stiprina motivāciju un sniedz praktisku atbalstu ceļā uz nodarbinātību. Sekojiet NVA sociālajos tīklos un apmeklējiet tīmekļvietni www.nva.gov.lv, lai uzzinātu par aktuālajām vakancēm, mācību iespējām un pieejamajiem atbalsta pasākumiem.
Vai arī tev ir bijušas problēmas atrast darbu? Vai esi piedzīvojis ko nejēdzīgu vai komisku darba intervijā? Varbūt tev ir veiksmes stāsts? Raksti man uz [email protected].