Ceļu satiksmes noteikumi Latvijā piedzīvo kārtējās izmaiņas, un šoreiz tās īpaši skar situācijas, kurās uz ceļa sastopas sabiedriskais transports un vieglie auto. No 2026. gada 31. marta ieviestie grozījumi būtiski paplašina priekšrocības transportlīdzekļiem, kas pārvietojas pa tramvaja sliežu ceļu klātni, un ievieš jaunus principus, kas autovadītājiem būs jāņem vērā ikdienas satiksmē.
Lai gan līdz šim lielākoties priekšroka tika saistīta ar tramvajiem, jaunie noteikumi šo privilēģiju attiecina arī uz autobusiem un trolejbusiem, ja tie brauc pa sliedēm noteiktos maršrutos. Tas nozīmē, ka ierastās situācijas uz ceļa var mainīties, un autovadītājiem būs jāpielāgo sava rīcība, īpaši vietās, kas nav klasiskie krustojumi.
Šie grozījumi ir būtiski ne tikai pieredzējušiem šoferiem, bet arī autoskolu kursantiem, jo jaunā kārtība jau ir iekļauta teorijas un praktiskajos eksāmenos. Tāpēc svarīgi saprast – kas tieši mainās un kā tas ietekmēs uzvedību uz ceļa. Satiksmes speciālists, autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis paskaidro vairāk.
Ceļu satiksmes noteikumu CSN 69.punkts nosaka, ka ārpus krustojumiem, kur tramvaja sliežu ceļa klātne šķērso bezsliežu transportlīdzekļu brauktuvi, pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas brauc pa tramvaja sliežu ceļa klātni, ir priekšroka. Tramvajam vienādos ceļu satiksmes apstākļos ir priekšroka attiecībā pret bezsliežu transportlīdzekļiem!
Jaunais CSN 69.punkts nosaka, ka priekšroka šajā posmā ir visiem pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas brauc pa tramvaja sliežu ceļa klātni. Pa sadalošo joslu tiem braukt nav paredzēts, bet, ja tikpat pēkšņi kā tramvajs uz sliedēm parādītos trolejbuss vai autobuss, kas brauc pa noteiktu maršrutu, tad arī tiem būtu priekšroka šķērsot šo ceļa posmu!
CSN 134. Vienādas nozīmes ceļu krustojumā, kā arī nevienādas nozīmes ceļu krustojumā, ja transportlīdzekļi atrodas uz savstarpēji vienādas nozīmes ceļa, pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa vadītājam, kas brauc pa tramvaja sliežu ceļa klātni, no tās nenobraucot, neatkarīgi no tā braukšanas virziena ir priekšroka attiecībā pret bezsliežu transportlīdzekļu vadītājiem.
Ja krustojumā autobuss vai trolejbuss turpina nogriezties, braucot pa tramvaja sliedēm, tad ne tikai tramvajam, bet arī autobusam un trolejbusam ir braukšanas priekšroka!
Kad šie trīs pasažieru sabiedriskie dūži zaudē savas priekšrocības? Vispirms, braucot pa mazāksvarīgu ceļu attiecībā pret transportlīdzekļiem, kas brauc pa galveno ceļu. Un vēl, nogriežoties krustojumā no tramvaja sliedēm, lai turpinātu manevru pa brauktuvi bez tramvaja sliežu ceļa klātnes. Tad autobuss un trolejbuss, kas brauc pa noteiktu maršrutu, kļūst par bezsliežu transportlīdzekļiem.
Visām trim pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu grupām priekšrocību nosaka vairāki CSN punkti.
CSN 69. Ārpus krustojumiem, kur tramvaja sliežu ceļa klātne šķērso bezsliežu transportlīdzekļu brauktuvi, pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem, kas brauc pa tramvaja sliežu ceļa klātni, ir priekšroka.