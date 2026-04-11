Lieli solījumi, bet maz naudas: Trampa Miera padomei iemaksas veikušas tikai trīs valstis
No deviņām valstīm, kas apsolīja līdzekļus ASV prezidenta Donalda Trampa Miera padomei, tikai Apvienotie Arābu Emirāti, Maroka un ASV to ir izdarījušas, ziņo aģentūra “Reuters”, atsaucoties uz avotiem.
Miera padomes sanāksmē Vašingtonā februārī Tramps paziņoja, ka vairākas organizācijas dalībvalstis – Apvienotie Arābu Emirāti, Azerbaidžāna, Bahreina, Kazahstāna, Katara, Kuveita, Maroka, Saūda Arābija un Uzbekistāna – ir apsolījušas Gazas joslai piešķirt septiņus miljardus dolāru.
ASV šai summai pievienos vēl 10 miljardus dolāru, bet ANO – divus miljardus dolāru. Šo naudu cita starpā bija paredzēts izmantot, lai finansētu Miera padomes pārraudzīto Gazas pārvaldes nacionālo komiteju (NCAG), kurai pēc teroristu grupējuma “Hamās” atbruņošanas bija plānots nodot reģiona kontroli.
Miera padomes pārstāvis Nikolajs Mladenovs palestīniešu organizācijām paziņojis, ka “šobrīd naudas nav”. Tikmēr Miera padome noliedza ziņas par līdzekļu trūkumu.
“Miera padome ir kompakta, uz īstenošanu un izpildi orientēta organizācija, kas pēc vajadzības piesaista kapitālu. Nav nekādu finansiālu ierobežojumu. Līdz šim visi finansējuma pieprasījumi ir izpildīti nekavējoties un pilnā apmērā,” teikts organizācijas paziņojumā.
Ēģiptes vadītās sarunas par “Hamās” atbruņošanu turpinās, taču līdz šim tās nav devušas rezultātus. Izraēla uzstāj, ka “Hamās” ir jānoliek ieroči pirms tās armijas atkāpšanās, savukārt “Hamās” pieprasa garantijas par pamieru un pilnīgu Izraēlas armijas izvešanu.
Miera padome, kuras priekšsēdētājs ir Tramps, sākotnēji tika izveidota, lai pārraudzītu Gazas joslas pamieru un atjaunošanu pēc kara starp Izraēlu un palestīniešu teroristu grupējumu “Hamās”.
Taču kopš padomes izveidošanas par tās mērķi kļuvusi visu veidu starptautisko konfliktu risināšana, kas izraisījis bažas, ka ASV prezidents vēlas izveidot konkurenti ANO.
Vairākas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis arī paudušas bažas par padomes valdi.
Kopš Tramps janvārī Pasaules ekonomikas forumā Davosā oficiāli nodibināja Miera padomi, tās dibināšanas hartu parakstījušas vismaz 25 valstis.
Valstis, kas iemaksā miljardu ASV dolāru, var iegūt pastāvīgu dalību. ASV ir uzaicinājušas pievienoties padomei arī Krieviju, kas ved asiņainu karu pret Ukrainu.