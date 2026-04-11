“Krievi, ejiet mājās!” Tūkstošiem ungāru iziet ielās, atbalstot Orbāna galveno konkurentu Magāru 109
Tūkstošiem cilvēku vairākās Ungārijas pilsētās rīkojuši mītiņus, lai atbalstītu Viktora Orbāna galveno politisko konkurentu Pēteri Magāru.
Ungārijā pirms parlamenta vēlēšanām opozīcijas atbalsts sasniedzis rekordaugstu līmeni visā vēlēšanu kampaņas laikā.
Īpaši zīmīga situācija izveidojusies Miškolcas pilsētā, kas tiek uzskatīta par Viktora Orbāna un viņa partijas cietoksni. Kā ziņo laikraksta “The Wall Street Journal” korespondents, tūkstošiem cilvēku tur ieradušies, lai atbalstītu opozīcijas partijas “Tisa” līderi Pēteri Magāru.
Saskaņā ar sabiedriskās domas aptaujām partija “Tisa” pašlaik pārliecinoši apsteidz valdošo partiju.
Lieli protesti notikuši arī Budapeštā, kur atmosfēra bijusi ne mazāk saspringta. Varoņu laukumā pulcējušies desmitiem tūkstošu cilvēku, un visa mītiņa laikā dalībnieki skandējuši saukli “Krievi, ejiet mājās!”.
Kā vēsta BBC, šis bijis lielākais mītiņš visā vēlēšanu kampaņas laikā. Žurnālisti norāda, ka, ņemot vērā pēdējos notikumus Ungārijā, ticība Magāra partijas uzvarai pieaug.
Savukārt ziņu aģentūra LETA vēsta, ka Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna politika jau ilgstoši ir bijusi kaitējoša Eiropas Savienības (ES) ārējai politikai kopumā attiecībās ar Krieviju, un gaidāmajās vēlēšanās viņš, visticamāk, neuzvarēs, tā aģentūrai LETA pauda politologs Andris Kudors.
Politologs atzīmē, ka medijs “The Insider” nācis klajā ar pētījumu par Orbāna iespējamo kādreizējo saistību ar organizēto noziedzību, kur ir bijusi kaut kāda komunikācija ar Krieviju. Tas, pēc Kudora teiktā, saskan ar “The Insider” pētījumu, jo vēl 2008. gadā Orbāns bijis kritisks par Krievijas politiku Gruzijā, bet 2009. gadā Orbāns pēkšņi piedalījās partijas “Vienotā Krievija” kongresā Sanktpēterburgā, pēc kura viņa attieksme pret Krieviju principiāli izmainījās.
Vienlaikus Kudors neuzskata, ka Orbāna partija uzvarēs 12. aprīlī gaidāmajās Ungārijas parlamenta vēlēšanās. Līdz ar to šādam dokumentam varētu nebūt arī nekādas tālejošas sekas.
Kudors prognozē, ka uzvarēs Orbāna lielākais konkurents, opozicionārs Pēters Maģārs, kurš, uzvarot vēlēšanās, pārskatīs jebkuru līgumu un citus dokumentus, kas saistīti ar Krieviju.
Savukārt, ja Ungārijā parādīsies aizdomas, ka vēlēšanas bijušas negodprātīgas, tas var izraisīt plašus sabiedrības protestus, min Kudors.
Vienlaikus viņš neizslēdz, ka tad, ja Orbāns zaudēs, viņš var aicināt savus atbalstītājus uz kādiem nemieriem.
Parlamenta vēlēšanas Ungārijā gaidāmas 12. aprīlī.
Jau vēstīts, ka saskaņā ar “Politico” rīcībā esošo informāciju pēc sarunām Maskavā pagājušā gada decembrī 12 punktu sadarbības plānu, kas līdz šim nav nodots atklātībai, parakstījis Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sījārto un Krievijas veselības ministrs Mihails Muraško.
Dokumentā minēta kodoldegviela, izglītība, sports un citas sadarbības jomas.
Tikšanās Maskavā, kas notika 9. decembrī, jau bija 16.Krievijas un Ungārijas starpvaldību komisijas sēde. Ekonomiskās sadarbības komisija tika izveidota vēl 2005. gadā, un tās sēdes parasti notika reizi gadā. Taču starp 14. sēdi 2021. gadā un 15. sēdi 2024. gadā bija pārtraukums.
Uz jautājumu par dokumenta saturu Sījārto atbildējis, ka Ungārijas divpusējo sadarbību ar citām valstīm “nosaka nacionālās intereses, nevis liberālo mediju spiediens”.
Savukārt Krievijas Ārlietu ministrija uz “Politico” jautājumiem nav atbildējusi.
Krievija un Ungārija cita starpā vienojušās par nepieciešamību “lauzt negatīvo tendenci abpusējā tirdzniecībā”, ko radījušas ES sankcijas pret Maskavu, kas noteiktas, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Vienošanās paver iespējas Krievijas uzņēmumiem īstenot Ungārijā projektus enerģētikas un ūdensapgādes jomās. Tā paredz sadarbību arī naftas, dabasgāzes un kodoldegvielas piegādēs.
Puses apņēmušās veicināt apmaiņu arī sportā un cirka mākslā un vienojušās par sadarbības plānu 2026. un 2027. gadam.
Tomēr vienā no dokumentiem uzsvērts, ka tuvināšanās ar Krieviju nedrīkst būt pretrunā ar saistībām, ko Ungārija uzņēmusies kā ES dalībvalsts.
Tikmēr aģentūra “Bloomberg” otrdien ziņoja, ka 2025. gada oktobrī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns piedāvājis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam palīdzēt “jebkādā iespējamajā veidā” un nosaucis Ungāriju par pelīti blakus krievu lauvam.