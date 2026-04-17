FOTO: “Facebook” grupas “Sēņu medniekiem” mednieki

“Mūžu dzīvo, mūžu brīnies!” Veikalos nopērkams produkts, kas ļaus pie mājas izaudzēt sēnes 0

20:53, 17. aprīlis 2026
Ziņas Dabā

Sēnes, sēņošana – tas mums, latviešiem, ir asinīs. Jaunie kartupelīši ar baraviku vai gaileņu mērci – mēli var norīt! Sēņošana – tas ir arī ka mūsu sports, meklēt sēņu vietas, turēt tās noslēpumā un būt pirmajam, kas nogriezīs ilgi gaidīto gardumu.

Taču izrādās, ka sēnes nu var augt arī pie mājas – to var nodrošināti veikalā “Depo” nopērkamie dažādu sēņu micēliji. Par to savā “Facebook” profilā vēsta Sarmīte Pīka, bijusī filmu administratore un redaktore, kādreizējā Rīgas domniece.

“Mūžu dzīvo, mūžu brīnies! Baravikas tavā dārziņā. Esmu gan skeptiska, un ne sevišķi ticu tam, ka šīs sēnītes varētu izaugt kādā mazdārziņā.
Gadiem ilgi rudeņos pēc sēņu tīrīšanas, atlikumus saberu piemājas mežiņā ar vēlamo vidi, bet pie baravikām un apšubekām joprojām neesmu tikusi. Sēņu sporas vēl neveido micēliju, tās izplatās vien sev zināmos virzienos.

Šis sēņu piedāvājums nav galīgi lēts, bet ja pieņemam, ka itin bieži no meža ir bijis jāatgriežās ar tukšu grozu, tad to var norakstīt uz nepaveikšanos.

Bet kas to lai zin, varbūt kādam var arī paveikties.

P.S. Ņemu savu skepsi atpakaļ, jo kā man tikko pastāstīja mana māsīca, viņas ar mammu micēliju nopirka un tas patiešām ražoja. Pati tai vietā griezu baravikas un nenojautu, ka tās ir iesētas. Nosacījums ir cītīga laistīšana un pareizā vietas izvēle, atbilstoši sēnes sugai. Mazdārziņam tās nav domātas.”

Vai tu gribētu, lai sēnes aug pie mājas?

  • Jā, man šāds variants ļoti patīk!
  • Nē, es labāk dodos mežā.
  • Man negaršo sēnes.

