Foto: Jānis Trallis/LETA

Ziemas jakas jau nolikāt malā? Drīz tās atkal vajadzēs – sinoptiķi nākamnedēļ prognozē sniegu 0

LETA
11:27, 18. aprīlis 2026
Līdz trešdienai, 22. aprīlim, Latvijā būs pārsvarā sauss un saulains laiks, turpmākajās dienās palaikam gaidāmi nokrišņi un brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.

Svētdien un nākamās nedēļas sākumā gaiss kļūs nedaudz vēsāks, naktī uz pirmdienu termometra stabiņš vietām var noslīdēt līdz -4 grādiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļu puses.

Sākot ar ceturtdienu, laikapstākļus bieži noteiks cikloni, tādēļ gaidāms brāzmains vējš un nokrišņi – lietus, sniegs un krusa. Iespējami stipri nokrišņi un īslaicīga sniega sega.

Vēsākajās dienās maksimālā gaisa temperatūra visā valstī būs zemāka par +10 grādiem, dažās naktīs gaidāms neliels sals.

Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem tuvākajās divās nedēļās vidējā gaisa temperatūra Latvijā gaidāma aptuveni divus grādus zem normas.

