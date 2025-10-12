Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/maxgalkinru; LETA

“Naudas viņas operācijām tāpat nepietiks!” Krievi nikni par Pugačovas pensiju 0

15:02, 12. oktobris 2025
Krievijas sabiedrībā izcēlies sašutuma vilnis par faktu, ka dziedātāja Alla Pugačova – kura pameta Krieviju pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā – joprojām saņem valsts pensiju. Propagandisti un sociālo tīklu komentētāji apgalvo, ka viņas pensija esot netaisnīgi liela un salīdzinājumā ar pārējiem pensionāriem nesamērīga, informē ārzemju medijs.

Pēc viņu sniegtās informācijas, Pugačovai tiek izmaksāti aptuveni 67 000 rubļu mēnesī (aptuveni 710 eiro), kas ir ap trīs reizēm vairāk nekā vidējā pensija Krievijā. Ziņu kanāli, kas kalpo Kremļa naratīvam, norāda, ka “parastie cilvēki” esot nikni par to, ka sieviete, kura atteikusies dzīvot Krievijā, turpina saņemt naudu no valsts budžeta.

Pugačova Krieviju atstāja pirms trim gadiem, taču pensija viņai pienākas par ilggadējo ieguldījumu kultūrā. Dziedātājai ir PSRS Tautas mākslinieces tituls, viņa ir Krievijas Federācijas Valsts balvas laureāte un apbalvota ar vairākiem ordeņiem “Par nopelniem Tēvzemei”. Šie tituli nodrošina piemaksas, kas ievērojami palielina kopējo pensijas apmēru.

Neskatoties uz to, medijos tiek uzsvērts, ka pat šāda summa Krievijas galvaspilsētā nespētu segt visus izdevumus. Pugačovai Maskavā pieder elitārs dzīvoklis, savrupmāja pie Istras upes un divi zemes gabali, kā uzturēšana prasa lielus līdzekļus.

Interneta komentāros Pugačovas kritiķi pauž sašutumu par to, ka viņa jau sen nedzīvo Krievijā un turklāt ir arī Izraēlas pilsone. Daži aicina atņemt viņai pensiju, pārmetot, ka viņa baudot privilēģijas no visām pusēm. Citi piebilst: “šāda nauda viņas operācijām tāpat nepietiks”, “lai dzīvo svešā zemē bez mūsu naudas.”

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Pugačova un viņas vīrs Maksims Galkins atklāti nostājās pret karu. Galkins savos koncertos un sociālajos tīklos kritizē Kremļa politiku un pauž atbalstu Ukrainai, savukārt Pugačova vairākkārt izteikusi, ka nevēlas būt daļa no valsts, kas veicina vardarbību un naidu. Šī nostāja viņu padarījusi par vienu no skaļākajiem Krievijas kultūras elites simboliskās pretošanās piemēriem.

Alla Pugačova
