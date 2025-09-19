Alla Pugačova

“Liekais svars vienkārši izkusa,” Pugačova atklāj, kā viņa uzvarēja cīņā ar kilogramiem 0

21:01, 19. septembris 2025
Leģendārā dziedātāja Alla Pugačova savas karjeras laikā vienmēr bijusi ne vien talantīga, bet arī noslēpumaina. Žurnāls “Kas Jauns”, atsaucoties uz viņas pēdējo sniegto interviju, atklāj, kas patiesībā slēpies aiz viņas skatuves tērpiem un kā viņai izdevies atbrīvoties no liekajiem kilogramiem.

Neredzamās slepkavas: četri ikdienas ieradumi, kas nemanāmi bojā asinsvadus un palielina trombu attīstības risku
Ja esi dzimis vienā no šiem trīs datumiem, tev uzlikts īpašs “zīmogs” no pagātnes
Trīs Krievijas iznīcinātāji ielidojuši Igaunijas teritorijā; igauņi pieprasa NATO 4. panta konsultācijas 121
Izrādās, aiz Pugačovas brīvā piegriezuma skatuves tērpiem, kurus tautā sauca par balahoniem, bija praktisks mērķis, proti – viņa ļoti svīda uz skatuves, un balahoni palīdzēja šo faktu noslēpt.

Tajos parasti bijušas melnā auduma detaļas, lai skatītāji neredz sviedrus. Aiz tiem citi nevarēja saskatīt arī liekos kilogramus, ar kuriem dziedātāja cīnījusies teju visu mūžu.

“Pēc sirds šuntēšanas operācijas liekais svars vienkārši izkusa,” atklāj Pugačova.

Jāpiemin arī fakts, ka Alla Pugačova ir kaislīga smēķētāja, un viņai uz laiku bija izdevies atmest šo netikumu. “Kad ilgi nesmēķēju, atkal pieņēmos svarā,” viņa stāsta, uzsverot, ka tieši viņas vīrs pamudinājis viņu atsākt smēķēt, lai viņai vieglāk tikt galā ar stresu.

