Arhīva foto. Krievijas estrādes mūzikas primadonna Alla Pugačova kopā ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu.
Foto: REUTERS/SCANPIX

Allai Pugačovai Krievijā draud ar cietumsodu, iesaistīti arī propagandisti 0

kokteilis.lv
18:53, 19. septembris 2025
Kokteilis

Krievijā atkal uzliesmo skandāls ap dziedātāju Allu Pugačovu. 76 gadus vecajai māksliniecei varētu tikt ierosināta krimināllieta par terorisma attaisnošanu, ziņo “Dialog.UA”, atsaucoties uz Krievijas medijiem.



Šajā virzienā īpaši aktīvi kļuvuši Kremlim lojāli propagandisti un sabiedriskie darbinieki.

Iemesls – Pugačovas izteikumi par Čečenijas pirmo prezidentu Džoharu Dudajevu.

Ja Krievijas tiesa atzīs Pugačovu par vainīgu, viņai draud līdz pieciem gadiem ilgs cietumsods.

Stāsts sākās pēc plašas intervijas, ko māksliniece devusi Krievijas žurnālistei Jekaterinai Gordeevai. Sarunā Pugačova Dudaevu nosauca par cieņu pelnījušu un godīgu cilvēku un atvainojās viņas atraitnei, ka nespēja glābt viņa dzīvību.

Šie vārdi uzreiz izraisīja sašutumu Krievijas propagandistu vidū. Saskaņā ar Krievijas medijiem, tiesībsargājošās iestādes jau sākušas pārbaudi. Ja tā noslēgsies ar krimināllietas ierosināšanu, Pugačova var tikt atņemti ne tikai tituli un apbalvojumi, kā iepriekš norādījuši dažas amatpersonas un aktīvisti, bet arī brīvība.

