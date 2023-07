Nāvējošais kontakts. Sena un slepena cīņas tehnika, kuru vaino Brūsa Lī mīklainajā nāvē Ieteikt 4







Signe Koļcova, “Planētas Noslēpumi”, AS “Latvijas Mediji”

Par šo aizliegto cīņas tehniku zina ļoti nedaudzi. Tikai izredzētajiem mācekļiem, kuri pārzināja Dim–Maku jeb atliktās nāves mākslu, meistari tālāk nodeva savas slepenās zināšanas, kas piešķīra spēju tikai ar vieglu rokas pieskārienu nogalināt cilvēku. Turklāt “izredzētā” nāve varēja iestātie gan acumirklī, gan pēc vairākām stundām, dienām, nedēļām, proti, – meistara precīzi noteiktajā termiņā…

Brūsa Lī mīklainā nāve

Dīvains gadījums notika ar leģendāro ķīniešu izcelsmes Holivudas kausli Brūsu Lī vienas no viņa pēdējo filmu uzņemšanas laikā. Viņš ilgi atstrādāja vienu no ieplānotajiem trikiem, taču nevarēja sasniegt to, ko vēlas. Tad pēkšņi no masu skatu dalībnieku pulciņa pie viņa pienācis kāds nepazīstamais un piedāvājis ļoti efektīvu attiecīgā trika izpildījuma variantu. Tas šķita interesants, tāpēc Brūss Lī kopā ar svešo izgāja uzņemšanas laukumā.

Viņi nostājās viens otram pretim. Pēkšņi svešais veica īsu un asu, bet ļoti spēcīgu sitienu Brūsam Lī pa galvu. Aktieris acumirklī zaudēja samaņu un nokrita zemē. Izcēlās kņada, kuras laikā visi galvenokārt metās pie cietušā, savukārt svešais pazuda. Vēlāk noskaidrojās, ka neviens par viņu neko nezina, viņš pat nebija reģistrēts masu skatu dalībniekos. Tikai viens no grimētājiem atcerējās, ka tajā dienā ģērbtuvē ienācis kāds cilvēks, paņēmis speciālo apģērbu un vienlaikus mīklaini izteicies: “Viņam jāmirst!”

Visdrīzāk, svešais bijis tā dēvētās “Triādas” sagatavots killeris jeb algotais slepkava, kurš pilnībā pārvaldījis atliktās nāves sitienu tehniku. Kā jau minēts, pēc šāda sitiena cilvēks var nomirt arī pēc vairākām nedēļām, mēnešiem vai pat gadiem. Viss atkarīgs no tā, kādu programmu sava upura organismā īsajā mirklī ievadījis nāvējošā pieskāriena meistars.

Daudzi Brūsa Lī biogrāfijas pētnieki ir pārliecināti, ka viņš regulāri maksājis nodevas “Triādas” mafiozi, kuri finansējuši viņa pirmās kinofilmas. Taču laikam bija pienācis laiks, kad Mazais drakons jutās pārliecināts: visu savulaik aizņemto jau ar uzviju atdevis, tāpēc atteicās no mafijas “jumta”. Tā kā šo saišu saraušana ir gluži reāls fakts, viņa nāve, kas iestājās neilgu brīdi pēc šā notikuma, šķiet ļoti aizdomīga sakritība.





Šaušalīgais eksperiments

Austrumos pēc jebkuras slavenības nāves “dabiskos apstākļos” vienmēr izraisās baumas, ka tas ir kārtējais “atliktās nāves pieskāriena” noslēpuma zinātāju upuris. Par to, ka daudzos gadījumos šīm baumām ir gluži reāls pamatojums, 1957. gadā pārliecinājās kaujas mākslu meistars Džons F. Gilbijs. Viesojoties Taivānā, viņš pierunāja vietējo bokseri O Hsinu Jaņu, lai viņš iepazīstina ar dažām slepenās cīņas detaļām. Par demonstrācijas “objektu” ķīniešu bokseris izvēlējās… savu dēlu Al Linju. Gilbija klātbūtnē viņš viegli iedunkāja dēlu vēderā. Precīzāk – tas pat nebija īsts sitiens, tikai patiešām gluži nevainīgs pieskāriens, kas neizraisīja ne sāpes, ne vispār kādu acīmredzamu kaitējumu. Tūlīt pēc tam O Hsins Jaņs aicināja Gilbiju vērīgi noraudzīties iedunkātajā dēlā.

Divas dienas Gilbijs ne soli neatkāpās no Al Linjas. Puisis jutās visnotaļ lieliski un neizrādīja ne mazākās nespēka pazīmes, tomēr trešās dienas otrajā pusē pēkšņi zaudēja samaņu un nokrita zemē. Acumirklī līdzās atradās pats O Hsins Jaņs, kurš gluži vai zināja precīzu dienu un konkrēto tās stundu, kad būs vajadzīga viņa palīdzība. Izmantojot masāžu un ārstnieciskās zālītes, viņš ātri atgrieza pie samaņas dēlu, taču kopumā vienalga vajadzēja vēl trīs mēnešus, lai pilnībā atjaunotu veselību… Protams, tas bija šaušalīgs, bet katrā ziņā ļoti pamācošs eksperiments.

“Indīgās rokas māksla”

Cilvēks, kurš kļuvis par Dim–Maka lietošanas upuri, mirst pirmajā acumirklī pilnībā neizskaidrojama iemesla dēļ, taču sekcija vēlāk allaž apliecina kādas dabiskas saslimšanas esamību, lai arī nespēj izskaidrot tās rašanos. Tieši tāpēc šādu tehniku apguvis killeris jebkurai noziedzīgai organizācijai – no mafijas līdz valstu specdienestu speciālajām apakšvienībām – ir absolūts atradums un dārgums.

Dim–Maku dažkārt dēvē arī par “indīgas rokas mākslu”. Raugi, inde spēj nogalināt gan uzreiz, gan pēc vairākām stundām, dienām un nedēļām – viss atkarīgs no tās tipa un devas. Nāvējošais pieskāriens arī iedarbojas gluži kā inde. Tieši tāpēc senie Dim–Maka meistari šajā mākslā apmācīja tikai sevišķi izraudzītus mācekļus, galveno vērību pievēršot ne tikai fiziskajai sagatavotībai, bet arī personības tikumiskajām īpašībām. Māceklim bija jābūt ar nosvērtu raksturu un izteiktu taisnīguma izjūtu.





Nezinošam cilvēkam pirmajā mirklī varētu likties, ka šādu tehniku nemaz nedrīkst nodēvēt par mākslu. Sak, iemācījies dažus desmitus efektīvu un visnotaļ slepenu punktu, pieskaries, kur vajag, un, lūk, arī visa “māksla”. Taču tā tas gluži nav. Patiesībā tā patiešām vērtējama kā īsta māksla! To punktu uz cilvēka ķermeņa, kuri meistaram jāzina, nav daži desmiti, bet gan vairāki simti. Tādu punktu, kas saistīti ar svarīgu orgānu nervu galiem, ir vismaz 700. Tiesa, savā praksē Dim–Maka meistari izmanto aptuveni 150. Turklāt vēl bez pretinieka uzvarēšanai izmantojamiem punktiem māceklim bija jāapgūst arī cilvēka izdziedēšanas punkti, un tieši šīs seno ķīniešu medicīnas studijām veltīja vislielāko laiku.

Ne velti šiem meistariem bija teiciens: “Pirms izdari sitienu, palūkojies uz Sauli.” Raugi, dažādās diennakts stundās asinis dažādā intensitātē apgādā iekšējos orgānus un ķermeņa virspusi. Tāpēc, atkarībā no diennakts laika, pretinieka nogalināšanai izvēlējās orgānu, kas tajā laikā maksimāli apgādāts ar asinīm, vai arī ķermeņa daļu, kur tās atrodas vistuvāk ķermeņa virsmai. Bija jāzina, ar kādu spēku un kādā leņķī jātrāpa konkrētajam punktam. Un tieši no tā visvairāk bija atkarīgs ārstēšanas efekts. Turklāt liela nozīme bija tam, ar kuru roku un kuru pirkstu notiek iedarbība uz punktu, jo katrs pirksts atbilst noteiktai stihijai, piemēram: lielais – koka stihijai, rādāmais – zemei, vidējais – ūdenim, zeltnesis – ugunij, mazais – metālam.

Pazīsti pats savu organismu

Lai kļūtu par Dim–Maka meistaru, vajadzēja pilnībā pārvaldīt arī sava organisma enerģētiku, mācēt vadīt dzīvības (psihisko) enerģiju jeb tā dēvēto “ci”. Ar “ci” enerģijas palīdzību var ar skatienu nogalināt plēsīgu zvēru vai cilvēku, pilnībā kails nenosalt vistrakākajā sala spelgonī un tamlīdzīgi. Tieši tāpēc ir svarīgi iemācīties uzkrāt šo dzīvības enerģiju, lai nepieciešamības gadījumā to varētu izmantot gan savai aizsardzībai, gan pretinieka uzvarēšanai, gan dziedniecībai. Šo enerģiju obligāti izmanto arī kaujas praksē. Meistars mobilizē “ci”, koncentrē to un, skarot pretinieku, it kā izlādē to viņa organismā. Tāds enerģētiski piesātināts trieciens izraisa bīstamākas sekas nekā parastais, lai arī cik spēcīgs tas būtu.

Ja organismā ir izjaukta “ci” plūsma, un kaut kas tāds var notikt pēc Dim–Maka meistara iedarbības, notiek cilvēka enerģētiskā lauka līdzsvara izjaukšana, kā rezultātā atraisās slimība. Izmantojot “ci” enerģiju cīņā, meistars, nepārtraucot to, var reanimēt savu pretinieka skarto orgānu, noņemt neciešamas sāpes un tamlīdzīgi. Uzkrājis pietiekami lielu “ci” devu, meistars var to izmantot arī kā savdabīgu vairogu, lai tādējādi aizsargātos no pretinieka enerģētiskā uzbrukuma.





Par to, cik liela nozīme kaujas mākslās ir tieši “ci” enerģijai, liecina mācībstunda, ko savulaik skolniekiem pasniedza karatē melnās jostas īpašnieks Hirokaču Kanazava. Vispirms viņš ar vienu sitienu sadragāja trīs vienu uz otra sakrautus ķieģeļus, bet tad paņēma jaunus trīs ķieģeļus, atkal sakrāva vienu uz otra un teica, ka tagad savu “ki” (japāņu apzīmējums “ci”) vērsīs tikai uz vidējo ķieģeli. Sekoja ass trieciens, ko pavadīja spalgs kliedziens, un mācekļi redzēja, ka patiešām sadragāts ir tikai vidējais ķieģelis…

Katrā ziņā īstenam Dim–Maka meistaram jāpiemīt kolosālām zināšanām, kas ietver ne tikai iepriekš minēto, bet arī galvenokārt prasmi redzēt un “lasīt” cilvēka auru, zināt visu par to, kā viņa organismu un veselību iespaido Mēness, Saule un planētas, spēt tikai ar psiholoģisku iedarbību iedvest tādas izbailes, ka jau saknē atkrīt nepieciešamība jebkādai cīņai. Jāpiebilst arī tas, ka Austrumos kaujas mākslu prasmi aplūkoja ne tikai kā aizsardzības un uzbrukuma iemaņu apgūšanu un savu fiziskā stāvokļa pilnveidošanu, bet arī kā garīgās attīstības ceļu un cilvēka organisma pārsteidzošo spēju apzināšanos. Patiesībā tas arī ir tas, ko vajadzētu zināt tiem, kuri tiecas kļūt neuzvarami.