Ne tikai barība un rotaļlietas: cik patiesībā maksā jūsu mājdzīvnieks, skaidro veterinārmedicīnas dekāns 0
Par to, kādas izmaksas patiesībā saistās ar mājdzīvnieku turēšanu, TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” stāstīja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko un Ģirts Stenders, ZM Dzīvnieku veselības, audzēšanas, aizsardzības un pārtikas nekaitīguma departamenta Dzīvnieku aizsardzības, tirdzniecības un barības nodaļas vadītājas vietnieks.
Lielos vilcienos ir jāsaprot, ka dzīvnieka turēšana sākot no barošanas, kopšanas un labturības prasību nodrošināšanas prasa naudu. Viennozīmīgi tas ir cilvēka resurss gan cilvēka laiku, gan naudu un visu pārējo, norādīja Kovaļenko.
Tas ir viens, bet otrs, protams, tam dzīvniekam arī veterinārā aprūpe un apkope un ikgadējā vakcinācija arī maksā naudu un neiet runa par mazām summām. Protams, arī veterinārārstu konsultācijas un viss pārējais, viņš piebilda.
“Trakākais ir tajos mirkļos, kad dzīvniekam kaut kas notiek, un tad tās summas var kļūt ļoti lielas. Un šeit uzreiz daudzi, kā saka, met akmeni veterinārārstu lauciņā par to, ka tās izmaksas ir tik dārgas, kāpēc valsts slimnīcā rentgens maksā tik, bet veterinārajā praksē tik,” skaidro Kovaļenko.
“Veterinārās prakses ir privāts bizness, valsts atbalsta nav šajā visā procesā. Attiecīgi tas pakalpojums maksā tik, cik maksā, jo ir jāsamaksā veterinārārstam alga, telpu noma un viss pārējais,” viņš uzsvēra.
Līdz ar to bieži vien pie šādām akūtām problēmām, arī traumām, izmaksas var būt ļoti lielas. Piemēram, kaķim gadās, ka viņu sabrauc, attiecīgi ķirurģija pēc tam var ievilkties vairākos tūkstošos, norādīja Kovaļenko.
“Es nemaz nerunāju par zirgiem, kuros principā jau kā pamata lolojuma dzīvniekam ir ļoti lielas izmaksas, pie tādām akūtām un pat ikdienišķām izmaksām izmaksas var būt vairākos tūkstošos,” viņš piebilda.
“Tā kā veterinārie pakalpojumi ir viennozīmīgi jāņem vērā, tas ir tikai laika jautājums, kad tie būs, jo dzīvnieka dzīvildze – kaķi nedzīvo parasti vairāk par 20 gadiem un suņi apmēram līdz 15 gadiem, bet, protams, var būt arī vairāk. Kaut kur šajā vecumā, it īpaši jau uz vecumu, nākot, dzīvniekam parādīsies dažādas veselības problēmas,” Kovaļenko skaidroja.
“Kaķiem bieži vien ar urīnizvadsistēmu ir problēmas un tās ir hroniskas, līdz ar to veterinārārstu apmeklējumi būs regulāri un dārgi,” viņš piebilda.
Tas man liekas ir tas, ko daudzi cilvēki bieži vien neiedomājas, kad paņem to mazo jauko kaķēnu, varbūt no patversmes, arī ļoti lieliski, samaksā patversmei adoptēšanas maksu, bet pēc tam šīs izmaksas, kas tam dzīvniekam tālāk augot un attīstoties un nedod Dievs, ja vēl kaut kas notiek ar veselību, tās var būt cilvēkam prātam neaptveramas tajā mirklī, kad viņš iegādājas šo dzīvnieku, norāda Kovaļenko.
Otrs variants, kad cilvēki izvēlas dzīvnieku šķirnes vadoties pēc trendiem vai tā brīža modes, atsevišķām šķirnēm, jāsaka, ka lielākajai daļai šķirņu ir savas specifiskās slimības, par kurām es iesaku cilvēkiem pirms tam palasīt un saprast, ko tas nozīmē veterināro pakalpojumu ziņā, skaidro Kovaļenko.
“Cilvēki ļoti ietekmējas no reklāmām, ietekmējas no kādām populārām filmām, un tad tā šķirne ļoti pieaug. Eiropas Savienībā dzīvnieku aizsardzības organizācija šim pievērš uzmanību, jo ir šķirnes, kuras ir speciāli selekcionētas un nāk jau ar slimībām, ģenētiskām slimībām, līdz ar to tiem dzīvniekiem būs lielākas izmaksas, lai uzturētu viņus,” piebilst Stenders.
Bieži vien cilvēks nepadomā, ka tā dzīvnieka šķirne, suņa vai kaķa – kaķiem mazāk, bet suņiem, īpaši, ka tā mode aug līdz ar kaut kādu lielu notikumu sabiedrībā. Kaķiem tas ir mazāk, jo kaķiem ir savādāka specifika, bet suņiem ir īpaši izteikta tāda tendence, viņš skaidro.