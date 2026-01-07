Foto: SHUTTERSTOCK

Negaidīti garda recepte – skābētie kāposti ar apelsīnu un ingveru 0

LA.LV
21:23, 7. janvāris 2026
Receptes

Skābēti kāposti ir latviešu virtuves klasika, bet šī versija paceļ ierasto garšu pavisam citā līmenī. Apelsīna aromāts, ingvera svaigums un neliels medus pieskāriens piešķir ēdienam vieglu eksotiku, saglabājot to tikpat mājīgu kā ierasts.

Sastāvdaļas:

1 vidēji liela baltā kāposta galviņa (1,5–2 kg);
1 liels burkāns;
1 apelsīns (vēlams bioloģisks, ar mizu);
1 ēdamkarote smalki sarīvēta svaiga ingvera;
1 ēdamkarote sāls;
½ tējkarotes ķimeņu (pēc izvēles);
1 ēdamkarote medus vai sīrupa.

Pagatavošana:

  1. Kāpostu sagriež plānās strēmelēs, burkānu sarīvē ar rupjo rīvi.
  2. Apelsīnu nomazgā, nogriež galiņus un sagriež ļoti plānās šķēlītēs kopā ar mizu.
  3. Lielā bļodā ievieto kāpostus, burkānus, apelsīnu, ingveru, sāli un ķimenes. Ar rokām kārtīgi samīca, līdz izdalās sula.
  4. Pievieno medu un vēlreiz kārtīgi apmaisa.
  5. Masu ievieto tīrā burkā vai keramikas traukā, piespiežot tā, lai neveidojas gaisa kabatas un sula pārklāj dārzeņus.
  6. Pārklāj ar marli vai vāku un atstāj istabas temperatūrā uz 3-5 dienām.
  7. Katru dienu masa jāpiespiež, lai tā paliktu zem sālījuma.
  8. Kad garša kļūst patīkami skāba, burku ievieto ledusskapī – tur kāposti turpinās lēni rūgt un saglabās kraukšķīgumu.

Lai labi garšo!

