Nemet to miskastē! Šis virtuves atkritums var palīdzēt augiem augt veselīgāk 0
Tas atrodas teju katrā virtuvē un pēc lietošanas parasti bez īpašas domāšanas nonāk atkritumos. Dārzkopības entuziasti norāda, ka to var izmantot arī citādi – lai uzlabotu augsni un palīdzētu augiem augt veselīgāk.
Runa ir par parastiem, izlietotiem tējas maisiņiem un tējas lapām, kas noteiktiem augiem var sniegt papildu atbalstu un uzlabot to augšanas apstākļus.
Dabīgs augsnes “uzlabotājs”
Tējas lapās esošās vielas, tajā skaitā tanīni, pakāpeniski sadaloties var ietekmēt augsnes skābuma līmeni, padarot to piemērotāku augiem, kas dod priekšroku skābākai videi. Pie tādiem pieder, piemēram, acālijas, hortenzijas, mellenes un kamēlijas.
Sadaloties, tējas lapas var darboties arī kā viegls dabīgs mēslojums, jo augsnē nonāk neliels daudzums slāpekļa un minerālvielu.
Ieguvums komposta kaudzei
Lietotus tējas maisiņus var pievienot arī komposta kaudzē, kur tie kā organisks materiāls uzlabo kopējo maisījuma struktūru.
Palīgs cīņā ar kaitēkļiem
Dažiem tējas veidiem ir aromāti, kas var atbaidīt noteiktus kukaiņus. Īpaši tiek minēta piparmētru tēja, kuras sastāvā esošais mentols var būt nepatīkams skudrām un citiem augsnes kaitēkļiem.
Kad tēja var kaitēt augsnei?
Ne visi tējas maisiņi ir piemēroti ievietošanai augsnē. Daļa no tiem var saturēt plastmasu, kas nesadalās.
Ja maisiņš ir gluds, spīdīgs vai grūti pārplēšams, drošāk to atvērt un izmantot tikai tējas lapas.
Tāpat ieteicams noņemt etiķetes un metāla skavas, ja tādas ir.
Augsnē drīkst izmantot tikai atdzesētas tējas lapas, jo karstums var bojāt auga saknes.
Nav ieteicams izmantot tēju ar pienu vai cukuru, jo tas var piesaistīt kaitēkļus un veicināt pelējuma veidošanos.
Kādiem augiem tas der?
Speciālisti norāda, ka mērenā daudzumā tējas maisiņus vai tējas lapas var izmantot, piemēram, sansevjērām, zamiokulkām, hlorofītiem, orhidejām, spatifīlām un papardēm. Šie augi parasti labi panes nelielas izmaiņas augsnes sastāvā un var izmantot tējas sniegtās barības vielas.
Savukārt dažādi tējas veidi var ietekmēt augsni atšķirīgi.
Melnā tēja var būt piemērota augiem, kuri dod priekšroku skābākai videi. Tomēr to ieteicams lietot uzmanīgi un nelielos daudzumos, lai pārāk neizmainītu augsnes īpašības.
Zaļā tēja ir maigāka alternatīva, jo tajā ir mazāk tanīnu. Tā labāk piemērota augiem, kuriem nepieciešama neitrāla augsne.
Speciālisti uzsver, ka no tējas lietošanas būtu jāizvairās augiem, kas dod priekšroku sārmainai augsnei, jo augsts tanīnu daudzums var traucēt to normālai augšanai.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.