Gribat bērnus pēc 40? Ginekoloģe atklāj, kas jāizdara jau līdz 30 gadu vecumam 0
TV24 raidījumā “Dr. Apinis” Oksana Babula, klīnikas EGV ginekoloģe-reproduktoloģe, aicināja sievietes neatlikt bērnu radīšanu uz vēlāku laiku, uzsverot, ka auglība ar vecumu samazinās.
Viņa norādīja, ka gadījumos, kad sievietes plāno vispirms veidot karjeru, ceļot vai vēl nav atradušas piemērotu partneri, ir vērts savlaicīgi apsvērt olšūnu sasaldēšanu. Pēc ārstes teiktā, šo procedūru ieteicams veikt līdz 30 gadu vecumam, jo vēlāk iegūto olšūnu kvalitāte pakāpeniski pasliktinās, bet pēc 40 gadu vecuma to darīt vairs nav lietderīgi.
Reproduktoloģe skaidroja, ka savlaicīgi sasaldētas olšūnas ļauj sievietēm vēlāk, arī pēc 40 gadu vecuma, izmantot jaunībā saglabāto reproduktīvo materiālu un tādējādi palielināt iespējas veiksmīgai grūtniecībai.