Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā ar žurnālistiem Rīgas pilī, 11.01.2024.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā ar žurnālistiem Rīgas pilī, 11.01.2024.
Foto: Edijs Pālens/LETA

“Tas noteiks kara iznākumu!” Zelenskis nosauc Ukrainas lielāko vājību un atklāj, kas var “salauzt” Putinu 0

Pievieno LA.LV
LETA
7:44, 7. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauszemes un jūras uz gaisa telpu un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, intervijā laikrakstam “Financial Times” pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Veselam
Kardiologs nosaucis dzērienu, no kura vajadzētu atteikties ikvienam – tas var nopietni kaitēt sirdij
Dārzs
Dārzā burtiski ņudzēs ērces – no kāda populāra košumkrūma labāk atteikties?
Kadirovs ievelk asti starp kājām un pamatīgi nodod krievus
Lasīt citas ziņas

Pēc Zelenska teiktā, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā, tāpēc par kaujas lauku ir kļuvušas debesis. “Un šajā konfrontācijā jau ir daudz mazāka nozīme tam, kura teritorija ir lielāka. Mēs esam pārgājuši gaisa telpā. Un gaisā mēs jau esam konkurētspējīgi,” piebilda Zelenskis.

Viņš norādīja, ka Ukrainai ir kritiska vājā vieta – pretgaisa aizsardzība -, bet pat neskatoties uz to, tā spēj uzvarēt.

CITI ŠOBRĪD LASA
Neaizmirsti lietussargu! Laika prognoze otrdienai
TV24
Negaidiet rudeni: eksperts skaidro, kas jāizdara jau tagad, lai ziemā nepārmaksātu par apkuri
Pamiers starp Ukrainu un Krieviju kļūst arvien reālāks, ziņo “Bloomberg”

Pēc Zelenska domām, psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu saasināšanās galu galā vājinās Vladimira Putina apņēmību turpināt karu.

“Kad uz Maskavu lidos nevis simts, bet tūkstoš bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs. Kad viņš sāks to izjust personīgi, kad sāks to redzēt ar savām acīm, padomnieki viņu pārliecinās pārcelties kaut kur aiz Urāliem. Jo tālāk Putins atradīsies no Maskavas, jo tuvāk būs kara beigas,” teica Zelenskis.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kadirovs ievelk asti starp kājām un pamatīgi nodod krievus
Pamiers starp Ukrainu un Krieviju kļūst arvien reālāks, ziņo “Bloomberg”
Ukraina maina dinamiku kaujas laukā, paziņo Rite
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.