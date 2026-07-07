“Tas noteiks kara iznākumu!” Zelenskis nosauc Ukrainas lielāko vājību un atklāj, kas var “salauzt” Putinu 0
Krievijas un Ukrainas kara galvenā fāze ir pārvietojusies no sauszemes un jūras uz gaisa telpu un tieši cīņa debesīs noteiks konflikta iznākumu, intervijā laikrakstam “Financial Times” pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Pēc Zelenska teiktā, Ukrainai izdodas noturēt fronti un ierobežot Krieviju jūrā, tāpēc par kaujas lauku ir kļuvušas debesis. “Un šajā konfrontācijā jau ir daudz mazāka nozīme tam, kura teritorija ir lielāka. Mēs esam pārgājuši gaisa telpā. Un gaisā mēs jau esam konkurētspējīgi,” piebilda Zelenskis.
Viņš norādīja, ka Ukrainai ir kritiska vājā vieta – pretgaisa aizsardzība -, bet pat neskatoties uz to, tā spēj uzvarēt.
Pēc Zelenska domām, psiholoģiskais efekts, ko rada plaša mēroga bezpilota lidaparātu uzbrukumi Maskavai un Sanktpēterburgai, kā arī ekonomisko problēmu saasināšanās galu galā vājinās Vladimira Putina apņēmību turpināt karu.
“Kad uz Maskavu lidos nevis simts, bet tūkstoš bezpilota lidaparātu, viņš to sapratīs. Kad viņš sāks to izjust personīgi, kad sāks to redzēt ar savām acīm, padomnieki viņu pārliecinās pārcelties kaut kur aiz Urāliem. Jo tālāk Putins atradīsies no Maskavas, jo tuvāk būs kara beigas,” teica Zelenskis.