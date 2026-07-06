VIDEO. “Man gandrīz katru dienu bija slikta dūša un vemšana!” Kad mamma izņem krūšu implantus, neviens nespēja noticēt, ko tajos atrada 0
Krūšu implantu iespējamie riski ir labi zināmi – sākot no paaugstināta vēža riska līdz citiem veselības sarežģījumiem –, tāpēc arvien vairāk sieviešu izvēlas no tiem atteikties vai samazināt krūšu apjomu.
Kāda mamma sociālajos tīklos dalījusies ar nepatīkamu atklājumu: pēc sālsūdens implantu izņemšanas viņa pamanījusi, ka tie bijuši pilni ar pelējumu. Šis gadījums atkal aktualizējis jautājumus par krūšu implantu drošību.
Teksasā dzīvojošā Lorena sociālajos tīklos kļuva plaši pamanīta pēc tam, kad pastāstīja par lēmumu pirms pieciem gadiem izņemt krūšu implantus.
“Dažiem no jums tas var šķist pārāk daudz informācijas, bet kādam tas var arī izglābt dzīvību,” viņa sacīja, rādot savus bijušos implantus plastmasas maisiņā. Tajos bija redzami lieli melni gabali, kas peldēja abu implantu iekšpusē.
@laurenhomeschoolmama
Skip the implants ladies! That’s MOLD.
Lai gan implanti pēc izņemšanas glabāti vairākus gadus, sieviete norādīja, ka pelējuma gabali sālsūdens maisiņos atradušies jau brīdī, kad tie tika izņemti no viņas ķermeņa. Viņa arī uzsvēra, cik tuvu tie atradušies sirdij.
Lorena vēlāk citā video paskaidroja, ka lēmumu izņemt implantus pieņēmusi pēc vairākiem satraucošiem simptomiem. Viņai parādījusies pēkšņa nātrene un jauna alerģija pret glutēnu.
“Mana āda dīvaini novecoja,” viņa stāstīja. “Man gandrīz katru dienu bija slikta dūša un vemšana. Man sāpēja locītavas, bija galvassāpes, trauksme bija ārkārtīgi spēcīga, un parādījās pat depresija, ar ko iepriekš man nekad nebija bijušas problēmas.”
Pēc implantu izņemšanas sievietes veselības problēmas gandrīz pilnībā izzudušas. Tāpēc viņa sociālajos tīklos vēlas brīdināt citus, ka “sālsūdens implanti nenozīmē drošus implantus”.
Lai gan šādi gadījumi ir ļoti reti, pelējumam labvēlīga vide implanta iekšpusē var izveidoties, ja operācijas laikā tiek bojāts implanta noslēgums.
Visbiežāk šādos gadījumos var augt “Aspergillus” sēnītes, kas bieži izskatās kā melns pelējums, kā arī “Candida” sugas sēnītes.
Pelējums krūšu implantos tiek konstatēts reti, taču Lorena nav vienīgā paciente, kura pēc operācijas atklājusi nevēlamus veidojumus implantos.
Citas pacientes ziņojušas par oranžiem pelējumam līdzīgas vielas gabaliem implantos un vēlāk aprakstījušas simptomus, kas saistīti ar tā dēvēto krūšu implantu slimību. Šī slimība joprojām tiek vērtēta pretrunīgi un nav oficiāli atzīta, jo pētījumi nav pārliecinoši pierādījuši tiešu cēloņsakarību starp simptomiem un pašiem implantiem vai to materiāliem.
Ar šo stāvokli tiek saistīti tādi simptomi kā locītavu un muskuļu sāpes vai vājums, psihiskās veselības problēmas, “smadzeņu migla”, nogurums, atmiņas traucējumi, hroniskas sāpes, matu izkrišana, izsitumi un citi simptomi – neatkarīgi no tā, vai implanti ir pildīti ar sālsūdeni vai silikonu.
Dažas sievietes iepriekš apgalvojušas, ka jutušās tā, it kā implanti viņas būtu “saindējuši”, savukārt citas ziņojušas par krasu svara pieaugumu un akni pieaugušā vecumā.
ASV Pārtikas un zāļu pārvalde iepriekš izdevusi brīdinājumus un drošības atjauninājumus saistībā ar krūšu implantiem pēc vairākiem ziņojumiem par potenciāli nāvējošu plakanšūnu karcinomu – ādas vēža veidu – un dažādām limfomām, kas konstatētas audu kapsulā ap implantu un rētaudos.
Lai gan krūšu implanti kopumā tiek uzskatīti par drošiem, ķirurgu vidū nav vienprātības par to, vai šī procedūra var izraisīt saslimšanu.
Daži ārsti uzstāj, ka tā dēvētā krūšu implantu slimība nepastāv un pacientu simptomi saistīti ar citām veselības problēmām. Citi, piemēram, Detroitas plastikas ķirurgs un sociālo tīklu personība Entonijs Jūns, savu viedokli laika gaitā mainījuši.
“Visu apmācību laikā man teica, ka krūšu implantu slimība ir muļķības, un es tam ticēju,” viņš iepriekš sacīja “The Post”, vienlaikus norādot, ka daudziem pacientiem šādu smagu komplikāciju nav.