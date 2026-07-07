Foto. Scanpix/Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Šodien sākas NATO samits Ankarā – Latvijai tajā ir būtiski panākt trīs lietas 0

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LETA
8:42, 7. jūlijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Šodien un rīt, 8. jūlijā, Ankarā, Turcijā, notiks NATO samits. Latvijas delegāciju NATO samitā vadīs Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pirmdien pēc tikšanās ar Latvijas Ministru prezidentu Andri Kulbergu (AS) norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota.

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Prezidents norādīja, ka ar premjeru Kulbergu ir vienisprātis, ka NATO samitā Latvijai ir būtiski panākt trīs lietas, kas ir nozīmīgas arī alianses kontekstā.

Prezidents norādīja, ka samitā jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota.

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Pēc Rinkēviča vārdiem, ir jāparāda, ka alianse spēj būt vienota būtiskos jautājumos, proti, jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO piekto pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību.

Prezidents atzīmēja, ka NATO dalībvalstu līderi apņēmušies līdz 2035. gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Reizē viņš atzina, ka ir nepieciešamas spējas, aizsardzības industrijas attīstība. Viņš atzīmēja, ka Ministru kabinets šajā jautājumā daudz darot gan attīstot vietējo industriju, gan kontekstā ar Kulberga un Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska parakstīto abu valstu vienošanos par visaptverošu sadarbību aizsardzības jomā, nodrošinot Ukrainas pieredzes pārņemšanu gaisa telpas aizsardzībai pret dronu uzbrukumiem.

Prezidents arī pauda, ka NATO samitā būtisks jautājums būs par atbalstu Ukrainai. Viņš atzīmēja, ka jau ir programma “Prioritāro Ukrainas prasību saraksts” (PURL) un samitā piedalīsies arī Ukrainas prezidents. Tāpat Latvija ir ieguldījusi un turpinās ieguldīt atbalstam Ukrainai, teica prezidents.

Līdztekus viņš atzīmēja, ka ir būtiski, lai NATO spētu pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem. Viņš norādīja, ka Latvijai ir spēju attīstības mērķi, kas ir būtiski, kurus Latvija pilda un kuri ir iebudžetēti un ierakstīti attīstības plānos, taču esot jāņem vērā arī jaunās reālijas, tostarp pretdronu aizsardzība. Viņš norādīja, ka par šo jautājumu ir runāts ar NATO ģenerālsekretāru Marku Riti, kā arī NATO ekspertiem.

Kulbergs piebilda, ka aizsardzības risinājumu kontekstā jābūt sinfronizācijai ar Austrumu flangu, NATO jābūt pilnā mērā iesaistītam gaisa telpas aizsardzībā.

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